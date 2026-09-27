林佳龍率團訪中美洲 27日晚間抵洛、返程將取道鳳凰城

台灣外交部長林佳龍美西時間9月27日晚間抵達洛杉磯，短暫停留後將於隔日轉赴貝里斯及瓜地馬拉，訪問結束返美時則預計前往鳳凰城，最後再由鳳凰城離境。（聯合報系資料照）

中華民國 外交部長林佳龍於台灣時間27日率領企業代表團出訪中美洲友邦，展開一連串外交與經貿交流行程。據了解，林佳龍美西時間9月27日晚間抵達洛杉磯 ，短暫停留後將於隔日轉赴貝里斯及瓜地馬拉，訪問結束返美時則預計前往鳳凰城，最後再由鳳凰城離境。

外交部表示，此次林佳龍率團訪問貝里斯及瓜地馬拉，除將晉見兩國政要，也將實地了解台灣援助及合作計畫成果，並透過企業代表團拓展雙邊經貿及產業合作。隨行團隊包括綠能與智慧交通、AI數位與太空科技、生技、醫療健康、觀光旅遊及金融貿易等領域，30餘名企業代表參與。

林佳龍在貝里斯期間，預計晉見總督察芙拉（Froyla Tzalam）、總理布里仙紐（John Briceño），並會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）等官員；在瓜地馬拉則將晉見總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），並與外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）等官員會晤。期間也將與馬丁涅茲共同主持台瓜建交92週年慶祝酒會暨115年國慶活動。

除了外交行程，林佳龍也將視察兩國多項合作計畫。在貝里斯，他將視察聖佩卓醫院興建工程、「台灣加勒比海共榮學院」預定地及50戶社會住宅計畫，並與馮賽卡簽署聯合公報及外交人員訓練與交流合作協定；在瓜地馬拉則將主持外交部空間整修工程揭牌、瓜京國際機場監控暨緊急應變與事件管制中心啟用儀式，並視察癌症專科醫院預定地。