我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MTV音樂大獎／瑪丹娜奪下年度藝人 憶42年前「露屁股」事業差點完了

莎拉布萊曼悼念劉歡 憶北京奧運合唱：永懷音樂紳士

林佳龍率團訪中美洲 27日晚間抵洛、返程將取道鳳凰城

記者謝雨珊／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣外交部長林佳龍美西時間9月27日晚間抵達洛杉磯，短暫停留後將於隔日轉赴貝里斯...
台灣外交部長林佳龍美西時間9月27日晚間抵達洛杉磯，短暫停留後將於隔日轉赴貝里斯及瓜地馬拉，訪問結束返美時則預計前往鳳凰城，最後再由鳳凰城離境。（聯合報系資料照）

中華民國外交部長林佳龍於台灣時間27日率領企業代表團出訪中美洲友邦，展開一連串外交與經貿交流行程。據了解，林佳龍美西時間9月27日晚間抵達洛杉磯，短暫停留後將於隔日轉赴貝里斯及瓜地馬拉，訪問結束返美時則預計前往鳳凰城，最後再由鳳凰城離境。

外交部表示，此次林佳龍率團訪問貝里斯及瓜地馬拉，除將晉見兩國政要，也將實地了解台灣援助及合作計畫成果，並透過企業代表團拓展雙邊經貿及產業合作。隨行團隊包括綠能與智慧交通、AI數位與太空科技、生技、醫療健康、觀光旅遊及金融貿易等領域，30餘名企業代表參與。

林佳龍在貝里斯期間，預計晉見總督察芙拉（Froyla Tzalam）、總理布里仙紐（John Briceño），並會晤外交暨外貿部長馮賽卡（Francis Fonseca）等官員；在瓜地馬拉則將晉見總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），並與外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）等官員會晤。期間也將與馬丁涅茲共同主持台瓜建交92週年慶祝酒會暨115年國慶活動。

除了外交行程，林佳龍也將視察兩國多項合作計畫。在貝里斯，他將視察聖佩卓醫院興建工程、「台灣加勒比海共榮學院」預定地及50戶社會住宅計畫，並與馮賽卡簽署聯合公報及外交人員訓練與交流合作協定；在瓜地馬拉則將主持外交部空間整修工程揭牌、瓜京國際機場監控暨緊急應變與事件管制中心啟用儀式，並視察癌症專科醫院預定地。

精華 FAQ

  • 此次出訪以外交與經貿交流為主軸，除晉見貝里斯與瓜地馬拉政要，也要了解台灣援助與合作成果，並帶領企業代表團拓展雙邊產業合作。

  • 隨行團隊有30餘名企業代表，涵蓋綠能與智慧交通、AI數位與太空科技、生技、醫療健康、觀光旅遊及金融貿易等領域，目標是促進實質商機。

  • 在貝里斯，他將晉見總督、總理及外貿部長，並視察醫院、社會住宅等計畫；在瓜地馬拉，則將晉見總統、會晤外長，並主持建交92週年活動與多項工程啟用。

中華民國 洛杉磯

上一則

年收10萬者「不再自認高所得」自願光顧廉價折扣店

延伸閱讀

帛琉副總統今年四度訪台 感謝台灣相助辦PIF

帛琉副總統今年四度訪台 感謝台灣相助辦PIF
台灣友誼之夜 逾百人挺參與聯合國

台灣友誼之夜 逾百人挺參與聯合國
川習會在即 國民黨：綠幻想「共管中國」 夢該醒了

川習會在即 國民黨：綠幻想「共管中國」 夢該醒了
傳美要求台官員少訪華府智庫 國民黨：林佳龍「共管中國」夢該醒了

傳美要求台官員少訪華府智庫 國民黨：林佳龍「共管中國」夢該醒了
談川習會 林佳龍：台美有共同利益 美不會傷台傷己

談川習會 林佳龍：台美有共同利益 美不會傷台傷己
罕見戰時訪問敵國 伊朗總統赴紐約聯合國大會 美國祭嚴格限制

罕見戰時訪問敵國 伊朗總統赴紐約聯合國大會 美國祭嚴格限制

熱門新聞

所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

2026-09-22 15:36
經濟學家發現，今年退休帳戶的快速膨脹，讓一批接近退休年齡的美國人，提前離開職場。（路透）

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

2026-09-23 20:29
好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓／攝影）

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

2026-09-22 21:02
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
留學生即使尚未取得綠卡，在美居留達一定年限後，也可能成為美國稅務居民，海外金融帳戶合計金額若超過規定門檻，須留意FBAR申報義務。（AI生成示意圖）

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

2026-09-22 22:24

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌