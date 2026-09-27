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年收10萬者「不再自認高所得」自願光顧廉價折扣店

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達樂集團執行長瓦索斯（Todd Vasos）直言，年收十萬元者「不再自認高所得」...
達樂集團執行長瓦索斯（Todd Vasos）直言，年收十萬元者「不再自認高所得」。(美聯社)

每日郵報報導，六位數年薪過去一向被視為重要的財務里程碑，但美國知名「一元店」平價連鎖超市達樂集團（Dollar General）執行長指出，如今許多收入達十萬元以上的美國民眾，已越來越感受不到身為高所得族群的裕如。

達樂集團執行長瓦索斯（Todd Vasos）表示，居高不下的通膨與高昂油價，正促使各收入階層的消費者在開銷與消費地點上變得更加精打細算。

瓦索斯在高盛（Goldman Sachs ）全球消費與零售大會上透露，達樂的核心客群，即年收入低於4萬5000元的民眾，在汽油價格逼近每加侖4元時，消費行為就會出現轉變。

由於歷經數年高通膨的衝擊，十萬元薪資的實質購買力已大不如前，如今中產階級消費者也開始出現相同的消費模式。

這番言論發布之際，正值汽油價格大幅攀升。根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，全美普通汽油平均價格已達每加侖4.47元左右；柴油價格更來到約每加侖6.52元的高點，進一步推升了全美貨物運輸成本。

瓦索斯分析，除了燃料價格上漲，各項日常民生必需品的通膨，才是讓各收入階層消費者普遍感到經濟拮据的主因。

儘管如此，他仍形容美國消費者展現了「極高的韌性」，並指出就業市場維持強勁，是家庭得以持續消費的關鍵主因。

根據美國人口普查局資料，8月全美零售與餐飲服務銷售額較上月成長了1.2%。

對達樂集團而言，消費習慣的轉變反而帶來了契機，得以吸引過去自認不屑光顧廉價折扣店的新客群。

瓦索斯指出，在當前的大環境下，門市內超過2000項定價在1元或以下的商品，對消費者格外具備吸引力。

達樂最新財報亦顯示買氣不墜，第二季營收達113億元，較去年同期成長5.2%。

瓦索斯強調，對達樂而言，最關鍵的指標在於消費者是否持續保有工作；只要持續有收入進帳，民眾便會持續調整開支以因應生活。

在油價仍遠高於每加侖4元、零售銷售持續成長的趨勢下，最新數據印證了美國民眾仍在消費──只是每一次掏出錢包前，價格成了首要的考量。

精華 FAQ

  • 因為通膨與油價持續偏高，讓10萬美元年薪的實質購買力下降，原本被視為高所得的消費者也得重新計算每一筆開支。

  • 他指出，年收入低於4萬5000元的核心客群在汽油價格逼近每加侖4元時就會改變購物行為，現在這種精打細算也擴散到中產階級。

  • 消費者更重視價格後，達樂門市內1元或以下商品更受歡迎，帶動買氣不墜，最新第二季營收達113億元，較去年同期成長5.2%。

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