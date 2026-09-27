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面試拒答薪資歷史 華人被嗆「比你更像美國人」

記者子為╱洛杉磯即時報導
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華人求職者楊小姐表示，她提醒面試官加州不得詢問薪資史後，對方竟回答：「我可能比你...
華人求職者楊小姐表示，她提醒面試官加州不得詢問薪資史後，對方竟回答：「我可能比你更像美國人。」（受訪者提供）

一場普通的求職面試，等來的不是錄取通知，而是一則「24小時內刪帖」的訊息。一名居住橙縣華人求職者楊女士表示，她在面試某台資公司的南加職位時，被詢問過往薪資；提醒對方加州相關規定後，得到的回答令她意外。

涉事的公司具台資創辦背景，並在香港上市，主要在中國大陸生產及銷售方便麵與飲品。

楊女士表示，第三方招聘人員近日透過領英主動聯絡她，介紹該台資公司位於工業市的資深銷售經理（Senior Sales Manager）職位。雙方簡短交談後，她認為自己符合條件，便提交履歷，隨後獲安排一場約15分鐘的英語視訊面試。

楊女士說，面試官詢問她上一份工作薪資。她當場禮貌提醒，依加州規定，雇主不得詢問求職者的薪資史，並表示理解對方在亞洲工作，可能不熟悉加州法規。據她轉述，對方隨後回答：「I'm probably more American than you（我可能比你更像美國人）。」

楊女士形容，她當時相當震驚，認為這句話帶有居高臨下及歧視意味。不過，該言論是否構成法律上的就業歧視，仍須結合完整語境、招聘過程及其他證據判斷。

她並表示，面試官在過程中大量詢問其過往客戶、經銷商、參加過的展會及零售商毛利，包括追問曾與她業務有關的某華資超市的毛利。她解釋，自己只有不同客戶層級的定價，無法得知零售商內部毛利，但對方仍建議她前往門市查看售價後自行推算。這讓她感覺像在提供免費市場資訊，而不是接受一般求職面試。

楊女士其後將面試經歷發布至Threads、Reddit及小紅書。她表示，第三方招聘人員隨後轉告，公司對帖文的準確性有異議；若她未在24小時內刪除，公司法律團隊可能考慮採取誹謗法律行動。她沒有刪文，截至受訪，也未收到正式律師函或訴狀。

她在網路分享面試經歷後引發廣泛關注，也有其他求職者主動聯繫她，講述類似經歷。楊女士向記者提供與其中一名南加求職者的聊天紀錄。對方在訊息中稱，應聘該公司在工業市的另一個職位，位於香港的人力資源人員也曾詢問其薪資史，並要求提供過往薪資單。該說法亦未獲該公司證實。

負責介紹職位的第三方招聘人員表示，確認曾協助向楊女士介紹職位並安排面試。他表示，自己沒有參與面試，因此無法獨立確認或描述雙方的談話內容。

他同時確認，楊女士發布網路帖文後，他確曾向她轉達從客戶處收到的回饋；但作為外部招聘人員，他無權代表該公司說明公司認為哪些內容不準確，也無權評論任何可能採取的法律行動。

楊女士表示，她在面試當天已向招聘人員及該公司多個郵箱反映，之後亦向相關政府部門提出投訴，但尚未收到公司正式答覆。

本報記者聯絡該公司，查證面試經過、招聘政策及帖文發布後的相關溝通，截至發稿未獲回應。

根據加州勞工法，雇主不得以口頭或書面方式，親自或透過代理人，詢問求職者包括薪資及福利在內的薪資史；但可以詢問求職者對新職位的薪資期望。若求職者在未受提示的情況下主動透露過往薪資，雇主才可將相關資訊納入考量。

楊小姐在網路分享面試經歷後引發廣泛關注，也有其他求職者主動聯繫她，講述類似經歷。...
楊小姐在網路分享面試經歷後引發廣泛關注，也有其他求職者主動聯繫她，講述類似經歷。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 楊女士應徵南加資深銷售經理職位時，被面試官詢問過往薪資；她提醒加州不得問薪資史後，對方回稱「比你更像美國人」，令她感到不適。

  • 她指出對方不只問薪資史，還大量追問客戶、經銷商、展會與零售商毛利，甚至要求她自行去門市推算售價，讓她覺得像在提供市場資訊。

  • 她把經歷貼上社群後，第三方招聘人員轉述公司認為內容不實，並稱若24小時內不刪文，法律團隊可能採取行動；公司與記者聯絡則未回應。

華人 南加 橙縣

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