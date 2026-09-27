8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

德州 一名81歲老翁，為支付罹癌妻子的醫療及生活費用，從事搬運行李工作，有時一天長達14小時、開車奔波數百英里。監視器畫面意外讓老翁的身影被陌生人看見，一名女子得知他的家境後發起募款，短時間吸引數千人捐款，募款金額超過28萬。

據Fox、New York Post等媒體報導，德州The Colony居民Donald Johnson與妻子Josephine Johnson結婚57年。妻子正與癌症 努力抗爭，持續增加的治療、藥物及日常生活開支，讓這個家庭面臨沈重的經濟壓力。Donald接受媒體訪問時表示，醫療保險 可以支付部分費用，但癌症治療仍然昂貴，生活成本增加讓他不得不繼續從事體力工作。

自從妻子被診斷出患有侵襲性癌症後，Donald就以獨立承包商的身分，負責將航空公司遺失或延誤的行李送到旅客家中，至今已有三年。「這是唯一願意僱用我的工作，」Donald表示，他曾嘗試應聘亞馬遜、沃爾瑪和其他公司崗位，但都沒找到工作，「或者時機不對，或者他們根本沒有考慮我。」

為了賺取微薄收入，這位年過八旬的長者經常每天行駛數百英里，工作長達14小時，他的汽車累計行駛里程已超過20萬英里，導致車輛曾出現嚴重的機械故障。

事情出現轉機，達拉斯福和市地區（Dallas-Fort Worth）居民Erin Howell，有一天通過監視器畫面發現，Donald提著徹沉重行李走上樓梯，當這位81歲的送貨員出現在自家門口時，Howell非常驚訝。「他緩慢而吃力地扛著我最近一次飛行途中丟失的行李，爬上一段陡峭的樓梯，看起來筋疲力盡，步履沈重。看到一位如此高齡的老人從事如此繁重的體力勞動，我心如刀絞。」

得知Donald家庭狀況後，Howell決定發起GoFundMe籌款，希望幫助這名長者擺脫經濟困境，不用長時間工作，將更多寶貴時光留給病重的妻子。消息經多家媒體報導後，募款迅速受到關注。New York Post 24日報導時，募款已超過24.4萬元；FOX 4隔日報導，募款金額已超過28.1萬元，共有5300多人捐款。

面對社會的善心援助，Donald接受訪問時表示難以置信，「我想我終於可以停止工作，這太不可思議了。」妻子Josephine則表示，陌生人的支持讓她重新感受到生命的希望。

但這起受到關注的募款活動很快出現戲劇性變化。GoFundMe近日宣布關閉這項募款，並將所有捐款退還捐款人。平台表示，其團隊審查後認定，募款活動及發起人帳戶違反服務條款。FOX已聯繫GoFundMe，希望了解籌款活動違規行為的更多細節，截至目前，GoFundMe沒有進一步說明。