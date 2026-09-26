3周4性侵 南加這校女大生人人自危 備防身武器上學
加州郵報報導，聖瑪科斯加州州立大學（CSUSM）接連發生多起性侵事件，校內女學生痛批校方未能提供足夠保護，迫使她們只能靠自己，甚至在校園內行走時隨身攜帶防身裝備。
CSUSM在今年9月發生四起性侵案。每起案件均發生在所謂的「危險期」，即新生剛踏入校園、初次接觸大學生活與派對文化的時期，全美高達50%的校園性侵事件集中於此段期間。
校方證實，這四起性侵案分別通報於9月5日、6日、13日及18日，地點包括The Quad、大學村公寓以及黑橡樹宿舍。數日後的9月21日，又有一人通報遭人闖入宿舍性侵。
在該校攻讀文學與寫作的學生Megan Chavez認為，學校在防範性侵害及向學生示警「危險期」方面的行動遠遠不足。她是在參加學校強制要求的「教育法修正案第九條」（Title IX）培訓課程時，才首次接觸到「危險期」這個名詞。她認為，學校相關的防範系統運作頻繁出錯且難以操作；許多女學生現在都隨身自備防狼噴霧，在校園內結伴同行。
心理系大一新生Adamaris Mayax表示：「我現在覺得老家比這裡安全...他們真的需要建立更好的維安系統。「有時我甚至覺得，當初真該留在家裡，而不是來這裡上學」。學生Nohemi Escano坦言，如果學年一開始就是這種狀況，事情遲早會升級成更可怕的悲劇。這讓她完全沒有安全感。她有兩堂課在晚上8時，她對晚間上課覺得很不安全。
校長Ellen Neufeldt針對通報案發表聲明，向學生承諾校方將「加倍努力」防範並處置性暴力事件。包括加強警方巡邏、在學生住宿社區增設夜間保全，並在North Commons與黑橡樹宿舍實施24小時櫃檯值班與訪客登記制度。
校方證實，9月共通報4起性侵案，分別發生在5日、6日、13日與18日，地點涵蓋校園公共區域與宿舍周邊，之後又在21日再接獲1起宿舍闖入性侵通報。 學生認為校方沒有及早提醒所謂「危險期」，也未建立足夠有效的防範系統，導致她們在校內行走時只能自備防狼噴霧、結伴同行，安全感明顯下降。 校長表示將加倍努力防範性暴力，包括加強警方巡邏、在住宿社區增設夜間保全，並在North Commons與黑橡樹宿舍實施24小時櫃檯值班與訪客登記制度。
精華 FAQ
校方證實，9月共通報4起性侵案，分別發生在5日、6日、13日與18日，地點涵蓋校園公共區域與宿舍周邊，之後又在21日再接獲1起宿舍闖入性侵通報。
學生認為校方沒有及早提醒所謂「危險期」，也未建立足夠有效的防範系統，導致她們在校內行走時只能自備防狼噴霧、結伴同行，安全感明顯下降。
校長表示將加倍努力防範性暴力，包括加強警方巡邏、在住宿社區增設夜間保全，並在North Commons與黑橡樹宿舍實施24小時櫃檯值班與訪客登記制度。
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