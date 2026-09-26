驚見山獅逛社區 華人：晚8時後不敢出門

羅蘭岡與拉哈布拉交界一處社區的監視器拍到山獅走過住家前方，長尾清晰可見。（Summer提供╱監視器畫面）

南加華人 聚居區出現野生動物的情況越來越多，近期有羅蘭岡 一帶住家監視器，拍到山獅在家門口走動，讓居民膽戰心驚。有華人居民表示，過去常在晚間結伴散步，如今晚上8時後多半不敢外出。

華人Summer表示，她住的社區在羅蘭岡與拉哈布拉（La Habra）交界處附近，距離山區較近，平時對郊狼進入住宅區覓食，當地居民早就習以為常；但監視器拍到山獅從門口經過，就是另外一個情況。這讓她們感到擔憂。「以前晚上都會外出散步，現在超過晚上8時，就基本不敢外出。」

百年攻擊案例不到50起

住在南加，碰上山獅的機率有多高？加州漁獵局（CDFW）相關資料未提供遇見山獅的機率相關數據；但遭到攻擊的風險，CDFW指出，人遭雷擊的機率，是遭山獅攻擊的1000倍；換言之，概率很低。

CDFW表示，人口沿野地與都市交界地帶增加，可能帶來人與山獅的潛在衝突；山獅生性獨居、行蹤隱密，主要獵物包括鹿等大型動物，也可能伺機捕食家禽、小型牲畜或寵物。山獅出現在家附近，不代表一定會攻擊人。

CDFW指出，山獅對人類構成的威脅很低，也多會避免與人接觸；自1890年以來，加州經確認的山獅攻擊人類事件不到50起，其中六起致命。根據CDFW更新至2025年8月的公開紀錄，洛杉磯縣也曾發生山獅攻擊事件，地點包括聖蓋博山脈的Mt. Lowe、卡拉巴薩斯（Calabasas）、Pico Canyon Park及Malibu Creek State Park等。最近一起列入紀錄的洛縣事件發生於去年8月，地點在馬里布（Malibu），受害者是一11歲女童。近年洛縣的案例均未致命，受害者多為兒童。

萬一遇上切勿轉身逃跑

對住在山獅棲息地附近的民眾，CDFW建議避免在清晨、黃昏或夜間健行、騎自行車或慢跑；帶小孩出門時，不要讓孩童跑在前方，寵物則應使用牽繩。萬一遇上山獅，切勿轉身逃跑，應保持冷靜、面向山獅，不要背對牠，並留出讓牠離開的路線；同時可製造較大聲響，讓自己看起來更高大。若有幼童同行，應將孩子抱起放到肩上，過程中避免蹲下或彎腰。

住家環境也可採取預防措施。CDFW建議清除房屋周圍過於茂密的植物，減少山獅藏身之處，並增設戶外照明；大型寵物及牲畜夜間應安置在堅固且有頂棚的安全空間。

今年2月，加州魚類暨野生動物委員會（California Fish and Game Commission）表決通過，將南加州及中央海岸部分山獅族群列為加州瀕危物種法保護的受威脅物種。委員會指出，這些山獅面臨棲息地流失、破碎化，以及人類基礎設施擴張導致小型族群彼此隔離等威脅。

監視器畫面顯示，山獅7月11日凌晨出現在住宅前方。居民Summer表示，過去常與鄰居晚間散步，如今晚上8時後多半不敢外出。（Summer提供╱監視器畫面）