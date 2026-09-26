月餅價高「 媽的多重宇宙」女星也喊貴 不買改自製

李靜今年首次挑戰DIY冰皮月餅，有模有樣。（圖／李靜提供）

中秋節吃月餅是華人 傳統，今年洛杉磯 有兩位華女給自己出了一道「月餅大挑戰」：一位第一次做冰皮月餅，一位第一次挑戰五仁月餅。沒有專業設備，也沒有烘焙經驗，兩人靠著網路食譜 、超市採買和一股「我就試試看」的勇氣，從零開始做起。

奧斯卡獲獎影片「瞬息全宇宙（又譯媽的多重宇宙）」動作／武術指導及「白髮武術大師」扮演者李靜，今年第一次認真研究超市的月餅，「我覺那些價格真是有點過分」。

超市月餅 售價嚇人

她笑說，過去很少買月餅，因為身為老師，每年學生、朋友都會送月餅，但今年走進超市一看價格嚇到，她突然覺得：「不行，我自己做！」

李靜曾看朋友做冰皮月餅，聽說相對容易入門，決定從「簡單的」開始。她上網找食譜，準備澄麵粉、糯米粉和各種配料，在接送孩子上學和課後各種活動期間，穿插準備餡料和餅皮。

她做了紅豆和抹茶兩種餡料，紅豆自己蒸、調味，還加入黃油；家裡沒有抹茶粉，她拿家中的綠茶Latte代替，「反正裡面本來就有奶粉，混起來也可以」。餡料做好，冰皮蒸熟、放涼，接著像包餃子一樣把餡料包進去，最後用月餅模具壓出形狀。

李靜家裡正好有兩個月餅模具，是母親去年讓她帶回來的。「正好派上用場，」李靜說，看著一個個冰皮月餅有模有樣，感覺不是一般的良好。更讓她喜歡的，是自己做月餅的自由度。她說，自己動手做，就像之前在後院種菜一樣，「經濟實惠，還挺有成就感」。

格蘭杜拉居民楊女士說，她是中國南方人，先生來自北方，兩人卻有一個共同愛好：非常喜歡吃五仁月餅。「但不知何時開始，有人嫌五仁月餅油膩，有人覺得餡料太硬。總之這些年五仁月餅在中秋市場總是被擠到角落」。

既然買不到喜歡的，那就自己做。先生聽說太太要DIY，也非常興奮，夫妻倆下班後一起前往Super King採買，花生、葵花籽、南瓜子、核桃、杏仁、開心果、芝麻，還有糖漬橘子皮、菠蘿乾等，各種餡料一次買齊。

步步講究 像做實驗

真正要開始做，楊女士才發現，網上指導看似簡單，但從餡料、餅皮到烘烤，每一步都是學問。例如製作餅皮需要鹼水，但一般美國超市都沒有，她便回家按照比例用小蘇打粉調製；製作轉化糖漿，她用後院自己種的檸檬，搭配砂糖熬煮。

從做餡、和皮、分割、秤重、包餡，到壓模、烘烤，「就像做了一場化學和物理交錯的大型實驗」，餅皮薄了，容易露餡，厚了容易開裂；模具用力太輕，不出花，手太重，皮又破。光是月餅的烘焙就得兩次，溫度和時間都非常講究，中間還要取出刷蛋液，讓月餅呈現漂亮的金黃光澤。

她把DIY挑戰分享到朋友圈，沒想到引來熱烈反應，不少朋友大呼驚艷，還有朋友表示：明年也要挑戰。

楊女士表示，今年中秋節的新挑戰，也讓她意外發現，在美國DIY其實非常方便。月餅需要的各種材料，幾乎一個超市就能買齊，加上網路資訊豐富，「從一個完全不懂的『小白』，居然一步一步就能做出五仁月餅，想想都不敢相信」。

DIY月餅，其樂無窮。（圖／楊女士提供）

李靜今年首次挑戰DIY冰皮月餅，有模有樣。（李靜提供）

李靜今年首次挑戰DIY冰皮月餅。（圖／李靜提供）

楊女士今年首次挑戰DIY五仁月餅。（圖／楊女士提供）

李靜今年首次挑戰DIY冰皮月餅。（李靜提供）

楊女士今年首次挑戰五仁月餅，各種果仁隨意加。（圖／楊女士提供）