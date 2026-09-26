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美國這款平價魚罐頭突然爆紅 銷量增51% 貨架被掃空

記者趙健/洛杉磯即時報導
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記者近期走訪南加州多家Trader Joe's發現，原本擺放沙丁魚的位置已空空如...
記者近期走訪南加州多家Trader Joe's發現，原本擺放沙丁魚的位置已空空如也。（記者趙健/攝影）

近期不少消費者發現，沙丁魚罐頭愈來愈難買，部分超市此前一度限制購買數量，如今部分門市甚至已經賣光。記者近期走訪南加多家Trader Joe's發現，原本擺放沙丁魚的位置空空如也，其他罐裝海鮮則仍有不少存貨。

這股「沙丁魚熱」並非只是個別超市的現象。生鮮雜貨配送平台Instacart最新公布的數據顯示，2026年上半年，罐裝沙丁魚在平台上的銷售占比，較去年同期大增51%，是該公司列出的高蛋白、高纖食品中增幅最突出的品類之一。同期罐裝鮪魚僅成長6%。

沙丁魚為什麼突然翻紅？一大推手來自社群平台。今年TikTok等平台掀起「sardinemaxxing」（沙丁魚極大化）風潮，過去被不少人嫌棄味道重的沙丁魚，被重新包裝成方便、高蛋白的日常食品。TikTok上沙丁魚相關標貼文已超過數十萬則。

營養是沙丁魚重新受到關注的重要原因。沙丁魚含有蛋白質及Omega-3脂肪酸，也是維生素D、維生素B12和硒等營養素的來源；若連同柔軟魚骨一起食用，還可以攝取鈣；加上罐頭保存期長、打開即可食用，相較不少新鮮魚類也更方便，使它正好搭上近年高蛋白飲食風潮。

社群熱度已反映到超市購買限制。近期Reddit上有消費者分享Trader Joe's貼出沙丁魚每人限購兩罐的告示，並稱店員解釋，有顧客一次大量購買，而門市到貨量有限。還有消費者分享馬里蘭一家Trader Joe's已改為每人限購一罐，店員稱部分沙丁魚每天僅到一箱，橄欖油浸沙丁魚甚至沒有到貨。另有南加州網友表示，當地Trader Joe's已經很久沒有看到沙丁魚。

需求突然增加之外，供應端也面臨壓力。摩洛哥是全球重要的沙丁魚供應國，財星雜誌(Fortune)報導，該國沙丁魚漁獲量從2022年至2024年間下降近46%。水溫變化會影響沙丁魚分布，捕撈及進口等因素也會左右市場供應。美國連鎖超市Publix近期證實，沙丁魚的顧客需求增加，並指出捕魚規定、環境條件、進口量及市場趨勢等可能影響供貨。

不過，目前還不能把超市貨架空空直接等同「全美沙丁魚荒」。英國海產業公共機構Seafish指出，社群突然帶來的需求激增，更可能造成特定品牌或地區的短期供貨緊張，而非全球市場完全無貨。不同國家和漁場的沙丁魚資源狀況也不相同。

精華 FAQ

  • 主因是社群平台帶動風潮，TikTok掀起「sardinemaxxing」話題，讓沙丁魚從冷門食物變成高蛋白、方便又健康的日常選擇，進而刺激大量消費需求。

  • Instacart指出，2026年上半年罐裝沙丁魚銷售占比較去年同期大增51%，是高蛋白、高纖食品中增幅最突出的品類之一；相較之下，罐裝鮪魚僅成長6%。

  • 不一定。專家認為，社群引發的需求暴增加上部分產地漁獲下滑，較可能造成特定品牌或地區短期缺貨，而非全美或全球沙丁魚全面供不應求。

南加

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