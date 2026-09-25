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曾喊消除浪費…川普政府擴充移民拘留設施 浪費驚人

新婚華女出門健身遭ICE帶走 害怕遣返中國只因...

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27歲中國移民Dixuan Li因擔心宗教迫害離開中國，在美國結婚後，卻於今年5...
27歲中國移民Dixuan Li因擔心宗教迫害離開中國，在美國結婚後，卻於今年5月在德州住處外遭移民執法人員帶走。（GoFundMe截圖）

27歲中國移民李迪璇（Dixuan "Kai" Li，音譯）因擔心宗教迫害離開中國，在美國結婚後，卻於今年5月在德州住處外遭移民執法人員帶走。她已收到遣返令，律師提出上訴。被拘留逾四個月的她告訴德州論壇報（The Texas Tribune）「她很怕被遣返。」

李迪璇與丈夫克萊姆森（Nathaniel Clemetson）5月20日正要從德州阿靈頓（Arlington）的公寓出門去健身房，兩名移民暨海關執法局（ICE）人員上前確認她的身分，隨後將她帶上沒有標誌的車輛。她此後一直被關押在Alvarado Prairieland拘留中心。

克萊姆森在親友建立的網站Justice for Kai表示，當天有三輛車在他們的住處附近等候，執法人員未出示逮捕令；他稱妻子當時懷孕，拘留期間疑似流產，未獲充分醫療照護。這些是家屬說法，網站未附可供核對的醫療紀錄。

李迪璇2019年持學生簽證來美，曾在德州求學，後轉往加州學習表演。她說，2022年因心理健康問題暫停學業，知道簽證已逾期，卻害怕返回中國。移民法官已對她作出遣返裁決。

家屬稱，李迪璇的母親張梅（Zhang Mei，音譯）是基督教傳道人，在中國帶領家庭教會逾30年，後來在美國獲准庇護。克萊姆森說，妻子從小因母親的身分遭針對，曾被抓著頭髮拖下樓梯。Justice for Kai網站還記載教會成員在中國被捕、家人遭威脅等經歷；這些主張及她返回中國後面臨的風險，也是家屬希望獲得庇護的原因。

李迪璇與克萊姆森去年底在德州一堂鄉村排舞課相識，今年2月結婚。克萊姆森是美國公民。據德州論壇報採訪，兩人原本在準備婚姻證明及申請費，尚未遞交綠卡申請，李迪璇就遭逮捕。Justice for Kai網站稱，婚姻相關移民申請其後已提出；網站資料更新於7月底，未交代目前審理進度。

家屬也質疑拘留與聽證程序。網站稱，法官拒絕保釋時，未充分考慮17份證明李迪璇與社區有聯繫的公證聲明；李迪璇還因法院或拘留設施的問題錯過聽證。家屬並稱，李迪璇所在的女性住宿區曾有40多人連續四天失去電話及平板電腦使用權。網站列出14項程序與人道疑慮，但相關裁決書及完整聽證紀錄未隨文公開，無法據此判定家屬的法律主張是否成立。

德州論壇報報導，李迪璇的律師已提出上訴。李迪璇說，最想念的是與丈夫健身、到教會聚會，以及和母親一起做飯、包餃子的日子。這場官司已讓家人花費超過2萬5000元法律及相關費用，親友也建立了「#JUSTiCEFORKAi」GoFundMe募款頁面，目前已籌到5891元。

精華 FAQ

  • 她在德州阿靈頓住處外，準備與丈夫去健身房時，被2名ICE人員確認身分後帶上無標誌車輛，之後一直關押在Alvarado Prairieland拘留中心。

  • 她自述因母親在中國帶領家庭教會、家人曾遭騷擾與威脅，自己也疑似自小受針對，因此害怕返回中國面臨宗教迫害，移民法官已先作出遣返裁決。

  • 律師已提出上訴，家屬也替她申請婚姻移民並發起募款；他們同時質疑保釋、聽證與醫療照護程序，但相關主張多未公開完整紀錄可供核對。

ICE 移民 德州

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