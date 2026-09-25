億萬富豪的錢都投在哪？房產低於1.7% 最大頭在這裡

亞洲億萬富豪較高比例的財富來自私人企業；而北美億萬富豪持有上市公司股權的比重最高，因此股票市場漲跌對其身家的影響尤其明顯。圖為香港企業家李嘉誠。（路透）

對不少華人家庭而言，買房一直是累積財富的重要方式，有了錢買房、再有錢再投資房產，也是不少人熟悉的理財思路。但全球真正的億萬富豪，財富配置卻完全不是這個路線。最新調查顯示，房地產 連同豪車、遊艇、私人飛機等各類奢侈資產，平均竟只占億萬富豪財富的1.7%，真正占大頭的是企業股權。

投資分析平台24/7 Wall St.引述財富情報公司Altrata最新發布的「Billionaire Census 2026」指出，這份今年8月公布的報告分析了2025年全球億萬富豪的財富狀況。以平均資產配置來看，38%財富屬於上市公司持股，34.5%為私人企業持股，25.8%屬於流動資產，房地產及奢侈資產則只有1.7%。

其中上市公司和私人企業持股加起來占72.5%，也就是億萬富豪平均約73%的財富都與企業股權有關。這也解釋了為什麼新聞中經常出現某位富豪一天之內「身家暴增數十億」或「蒸發數十億」的情況，他們的身家並不代表銀行帳戶中存有同等金額的現金，而是很大一部分取決於所持公司估值及股價。

其中，僅占1.7%的「房地產及奢侈資產」涵蓋範圍其實相當廣。根據Altrata分類，除住宅等房地產，還包括藝術品、珠寶、名表、葡萄酒、豪華汽車、遊艇、私人飛機，甚至直接持有的職業運動隊股權。

至於25.8%的「流動資產」，也不能簡單理解為富豪把四分之一身家存在銀行。Altrata將現金、收入、股息，以及其他具有流動性或容易變現的金融投資都歸入這一類別。

報告還顯示，2025年全球億萬富豪人數增至3795人，創下新高；這些富豪的財富總額增加12.8%，達到創紀錄的15.1兆元。其中278人的個人財富超過100億元，占全球億萬富豪人數約7%；2021年這一級別的富豪還只有192人。