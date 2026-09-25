罐裝豆類打開後 到底該不該沖洗？
Yahoo新聞網報導，常備幾罐豆類罐頭在儲藏櫃中，無論是製作慢燉紅豆飯、辣豆醬，抑或是在墨西哥捲餅之夜作為配菜甚至拌入莎莎醬，都是省時便利的料理好幫手。然而，每當準備開罐下鍋時，不少民眾常感到困惑：究竟是否需要瀝乾？更重要的是，罐裝豆子到底該不該沖洗？
事實上，這個問題並非單純的二選一，答案主要取決於料理用途。
強森威爾斯大學食品創新與技術學院專任講師Fred Tiess指出：「若是要做沙拉，答案是肯定的，確實需要沖洗。」他解釋，罐內的浸泡汁液可能會破壞成品的賣相與口感；但若打算將罐裝熟豆加入濃湯或辣豆醬中，且希望利用原汁增添料理風味，通常無須特別沖洗。
美國豆類研究所（The Bean Institute）資料顯示，沖洗罐裝豆最高可去除41%的鈉含量。該研究所官方網站指出，許多食譜直接加入豆罐汁液完全沒有問題，但若考量減少鈉攝取量，瀝乾並沖洗則是最佳做法。
罐裝豆濾出的剩餘汁液也非毫無用處，它能用來提升風味，甚至可為蔬菜湯、紐奧良什錦飯或紅豆飯增稠提味。
若欲有效降低鈉含量，掌握正確的沖洗步驟至關重要。豆類研究所表示，只要多花幾分鐘進行以下流程，就能達到最佳減鈉效果：將豆子倒入濾水籃，靜置瀝乾約2分鐘；以冷水沖洗約10秒鐘；再次靜置瀝乾約2分鐘。
Fred Tiess提斯接受《南方生活》（Southern Living）採訪時補充，市面上部分豆類罐頭為求料理便利，出廠時已事先調味。他表示：「例如浸泡在醬汁中的預調辣豆，通常可直接入菜提味，同時提供人體所需的胺基酸。」
不一定，關鍵在料理用途。若要做沙拉，通常建議沖洗；若是加入濃湯、辣豆醬或其他需要保留豆汁風味的料理，則可不沖洗直接使用。 因為罐內浸泡汁液可能影響成品外觀與口感，讓沙拉看起來不夠清爽。先瀝乾再沖洗，可減少黏液與殘汁，讓豆子更適合冷食料理。 可先倒入濾水籃瀝乾約2分鐘，再用冷水沖洗約10秒，之後再瀝乾約2分鐘。這樣做可去除最多41%的鈉，同時保留豆子的基本風味。
精華 FAQ
不一定，關鍵在料理用途。若要做沙拉，通常建議沖洗；若是加入濃湯、辣豆醬或其他需要保留豆汁風味的料理，則可不沖洗直接使用。
因為罐內浸泡汁液可能影響成品外觀與口感，讓沙拉看起來不夠清爽。先瀝乾再沖洗，可減少黏液與殘汁，讓豆子更適合冷食料理。
可先倒入濾水籃瀝乾約2分鐘，再用冷水沖洗約10秒，之後再瀝乾約2分鐘。這樣做可去除最多41%的鈉，同時保留豆子的基本風味。
上一則
照片好美實景好爛 識別飯店民宿AI圖有招數
下一則