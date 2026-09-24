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機場旅客一舉動太誇張 TSA喊話：別再這樣做了

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機場旅客這一舉動太誇張 TSA喊話：今年別再這樣做了

編譯組╱即時報導
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TSA喊話乘客不要再夾帶活物過安檢。（TSA）
TSA喊話乘客不要再夾帶活物過安檢。（TSA）

Yahoo新聞網報導，去年夏天，運輸安全管理局（TSA）曾向大眾發出堪稱「絕望的懇求」：旅客通過機場安檢時，請切勿在身上夾帶活體動物。

當時，一名女子在邁阿密國際機場被查獲內衣裡藏了兩隻烏龜，其中一隻更不幸死亡。外界原以為這類離譜事件聯邦機構只需宣導一次便能止血，但事實證明情況並非如此。

如今，TSA再次針對「把爬蟲類藏在不該藏的地方」發出警告。該機構這次甚至彙整了一份活體走私精選集，盤點多起乘客在衣物中夾帶蛇類與烏龜的荒唐案例。

TSA在Instagram的貼文中寫道：「蜥蜴、烏龜還有蛇……天啊！到處都是放錯位置的鱗片。2026年大家別再這樣做了。」

在TSA列舉的違規案例中，包括2024年邁阿密國際機場一名乘客將蛇藏於褲襠、2025年同座機場一名乘客將烏龜藏於胸罩內，以及同年在紐華克自由國際機場，又有一名乘客將烏龜塞入長褲中企圖闖關。

貼文曝光後迅速引發網友熱烈討論。有網友引用經典電影台詞留言笑稱：「你想在飛機上看到蛇嗎？這就是《飛機上有蛇》的由來。」另一名網友則打趣表示：「所以這代表我不能把海牛塞進託運行李嗎？」

然而，在幽默調侃之餘，也有人點出背後更嚴肅的動物福祉問題。有留言直指：「我覺得大家忽視了核心問題，這本質上就是非法的野生動物走私貿易。」

相較之下，TSA 的訴求則非常明確：若旅客計畫攜帶寵物同行，前往機場前務必先向航空公司確認規範。

攜帶寵物同行的相關規定因動物種類與航空公司而異，即便旅客並無惡意，也切勿心存僥倖、未經確認就前往搭機。出發至機場前，請牢記以下幾點：

1. 向航空公司洽詢：各家航空公司對於允許登機的寵物類別、寵物提籠規格、必備證明文件及相關收費標準均有不同規定。

2. 查詢TSA相關規定：TSA官網的「我能帶什麼？」（What Can I Bring?）查詢工具，涵蓋了活魚等較少見的寵物同行規範。

3. 直接向TSA提問：旅客可發送簡訊「TRAVEL」至275-872，或透過社群平台帳號@AskTSA進行諮詢，確認哪些物品或寵物可順利通過安檢。

TSA在Instagram的貼文，彙整了一份活體走私精選集。（Instagram...
TSA在Instagram的貼文，彙整了一份活體走私精選集。（Instagram╱@TSA）

精華 FAQ

  • 因為過去仍屢傳旅客把蛇、烏龜等活體動物藏在身上通過安檢，TSA認為必須再次公開警告，避免類似荒唐事件持續發生，也提醒這可能涉及動物福祉與走私問題。

  • 內文列出多起案例，包括有人把蛇藏在褲襠、有人把烏龜藏在胸罩內，還有人把烏龜塞進長褲企圖闖關，顯示這類違規行為在不同機場都曾發生。

  • 最重要的是先向航空公司確認允許搭機的動物種類、提籠規格、證明文件與費用，並查詢TSA的相關工具或直接詢問@AskTSA，避免未經確認就到機場造成違規。

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