徐波是客戶 代孕公司華人老闆回應 幫中國人獲美寶質疑

Patriot Conceptions成立於2019年，總部位於爾灣。（谷歌地圖）

中國富豪在美代孕事件受到關注，焦點之一指向南加爾灣 代孕機構Patriot Conceptions、及其創辦人白昊天（Haotian Bai，音譯）。報導指出，白昊天是陸軍退伍軍人，Patriot Conceptions為準父母提供代孕及卵子捐贈相關服務，該公司客戶中有相當比例來自中國。

據紐約郵報等報導，白昊天2012年從中國蘭州大學赴美，曾就讀愛荷華州立大學（Iowa State University）環境工程碩士課程，之後加入陸軍並在夏威夷 服役。一名前同事表示，白昊天當時「加入陸軍是為取得公民身分」，但這一說法當事人並未確認。商會資料顯示，Patriot Conceptions成立於2019年，由白昊天創辦，總部位於爾灣，白昊天曾指出，公司國際客戶占業務約40%。

紐約郵報調查指出，Patriot Conceptions向準父母公布的完整代孕項目費用約為12萬至20萬元，代孕母親通常可獲得6萬至12萬。該報還發現，公司網站提供中英文服務，並通過微信聯繫客戶；不過白昊天表示，公司不公布客戶人口統計資料，同時指出，準父母的外國國籍並不能證明代孕目的就是取得美國公民身分。

CBS電視台報導，加州代孕母Judy最初被告知委託父親是一名希望擴大家庭的單身父親，但文件顯示，實際委託人是中國億萬富豪徐波（Xu Bo）。Judy多次希望與徐波見面，但沒有成功。徐波目前究竟有多少代孕子女，各方說法並不一致，有稱多達300名，也有稱超過百名。

對於Judy事件，Patriot Conceptions在9月17日聲明稱，公司確實協助這宗代孕，但並非徐波唯一使用的代孕機構，也沒有參與徐波通過其他機構進行的安排。公司指出，代孕母的疑慮應受到認真對待，白昊天也表示，歡迎對公司實際參與的工作進行審查。

9月23日，Patriot Conceptions再次發布聲明，反駁近期媒體報導中的部分說法。該公司強調，其業務是代孕及卵子捐贈協調，不提供移民、公民身分規畫或國籍相關服務；公司稱，目前只有一宗涉及徐波的代孕案件，並表示公司及白昊天與任何外國政府、政黨、軍事組織或情報機構沒有關聯。

關於白昊天的經歷，夏威夷新聞（Hawaii News Now）曾在2018年報導，夏威夷州眾議院當時叫停一項安排中國學生到州議會實習的項目。報導指出，夏威夷房地產經紀人白昊天受中國相關機構聘請，協助安排實習生，每名學生支付5000至6000元，白昊天當時解釋部分費用用於住宿。

白昊天後進入史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）退伍軍人研究員計畫（Veteran Fellowship）項目。胡佛研究所資料顯示，他是一名陸軍退伍軍人、Patriot Conceptions及TrustUS創辦人，擁有愛荷華州立大學碩士學位。

據The Stanford Review報導，胡佛研究所最新聲明指出，白昊天的Veteran Fellow身分已於2025年10月結束，目前不再與該研究所有關聯。針對近期媒體報導，研究所認為白昊天曾就其企業性質誤導研究所，並將對退伍軍人研究員計畫項目的申請流程展開全面內部檢討。