徐波是客戶 代孕公司華人老闆回應 幫中國人獲美寶質疑
中國富豪在美代孕事件受到關注，焦點之一指向南加爾灣代孕機構Patriot Conceptions、及其創辦人白昊天（Haotian Bai，音譯）。報導指出，白昊天是陸軍退伍軍人，Patriot Conceptions為準父母提供代孕及卵子捐贈相關服務，該公司客戶中有相當比例來自中國。
據紐約郵報等報導，白昊天2012年從中國蘭州大學赴美，曾就讀愛荷華州立大學（Iowa State University）環境工程碩士課程，之後加入陸軍並在夏威夷服役。一名前同事表示，白昊天當時「加入陸軍是為取得公民身分」，但這一說法當事人並未確認。商會資料顯示，Patriot Conceptions成立於2019年，由白昊天創辦，總部位於爾灣，白昊天曾指出，公司國際客戶占業務約40%。
紐約郵報調查指出，Patriot Conceptions向準父母公布的完整代孕項目費用約為12萬至20萬元，代孕母親通常可獲得6萬至12萬。該報還發現，公司網站提供中英文服務，並通過微信聯繫客戶；不過白昊天表示，公司不公布客戶人口統計資料，同時指出，準父母的外國國籍並不能證明代孕目的就是取得美國公民身分。
CBS電視台報導，加州代孕母Judy最初被告知委託父親是一名希望擴大家庭的單身父親，但文件顯示，實際委託人是中國億萬富豪徐波（Xu Bo）。Judy多次希望與徐波見面，但沒有成功。徐波目前究竟有多少代孕子女，各方說法並不一致，有稱多達300名，也有稱超過百名。
對於Judy事件，Patriot Conceptions在9月17日聲明稱，公司確實協助這宗代孕，但並非徐波唯一使用的代孕機構，也沒有參與徐波通過其他機構進行的安排。公司指出，代孕母的疑慮應受到認真對待，白昊天也表示，歡迎對公司實際參與的工作進行審查。
9月23日，Patriot Conceptions再次發布聲明，反駁近期媒體報導中的部分說法。該公司強調，其業務是代孕及卵子捐贈協調，不提供移民、公民身分規畫或國籍相關服務；公司稱，目前只有一宗涉及徐波的代孕案件，並表示公司及白昊天與任何外國政府、政黨、軍事組織或情報機構沒有關聯。
關於白昊天的經歷，夏威夷新聞（Hawaii News Now）曾在2018年報導，夏威夷州眾議院當時叫停一項安排中國學生到州議會實習的項目。報導指出，夏威夷房地產經紀人白昊天受中國相關機構聘請，協助安排實習生，每名學生支付5000至6000元，白昊天當時解釋部分費用用於住宿。
白昊天後進入史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）退伍軍人研究員計畫（Veteran Fellowship）項目。胡佛研究所資料顯示，他是一名陸軍退伍軍人、Patriot Conceptions及TrustUS創辦人，擁有愛荷華州立大學碩士學位。
據The Stanford Review報導，胡佛研究所最新聲明指出，白昊天的Veteran Fellow身分已於2025年10月結束，目前不再與該研究所有關聯。針對近期媒體報導，研究所認為白昊天曾就其企業性質誤導研究所，並將對退伍軍人研究員計畫項目的申請流程展開全面內部檢討。
因媒體指其客戶中有相當比例來自中國，且曾協助徐波相關代孕案；外界因此質疑公司是否間接幫助中國客戶透過代孕取得美國出生子女，進而引發公民身分爭論。 白昊天表示公司不提供移民、公民身分或國籍規畫服務，外國國籍也不能證明代孕目的就是取得美國公民身分；公司並稱目前只有1宗涉及徐波的代孕案件。 胡佛研究所指出，白昊天的Veteran Fellow身分已於2025年10月結束，現已不再與該研究所有關聯；研究所同時表示，將檢討其退伍軍人研究員計畫的申請流程。
精華 FAQ
因媒體指其客戶中有相當比例來自中國，且曾協助徐波相關代孕案；外界因此質疑公司是否間接幫助中國客戶透過代孕取得美國出生子女，進而引發公民身分爭論。
白昊天表示公司不提供移民、公民身分或國籍規畫服務，外國國籍也不能證明代孕目的就是取得美國公民身分；公司並稱目前只有1宗涉及徐波的代孕案件。
胡佛研究所指出，白昊天的Veteran Fellow身分已於2025年10月結束，現已不再與該研究所有關聯；研究所同時表示，將檢討其退伍軍人研究員計畫的申請流程。
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