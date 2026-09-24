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夫妻被追7億稅單 IRS盯上這款常用省遺產稅「神器」

記者趙健/即時報導
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美國一對美國夫妻使用財富傳承工具將財產轉給三名女兒，遭IRS追討高達7億3600...
美國一對美國夫妻使用財富傳承工具將財產轉給三名女兒，遭IRS追討高達7億3600元贈與稅和罰款。（路透）

美國富豪長期利用一種特殊信託，把巨額財富傳給下一代，同時大幅降低贈與稅和遺產稅，這種被富豪家庭廣泛使用的財富傳承工具，如今正受到國稅局（IRS）更嚴格審視。一對美國夫妻使用這項策略將財產轉給三名女兒，遭IRS追討高達7億3600元贈與稅和罰款。目前夫妻已向稅務法院提出訴訟。

華爾街日報報導，Chuck和Trisha Elcan夫婦使用的是一種名為「授予人保留年金信託」（Grantor Retained Annuity Trust，GRAT）的財富傳承工具。GRAT在富裕家庭的遺產規畫中相當常見，本身也是聯邦稅法允許的信託形式。IRS資料顯示，設立者將資產放進不可撤銷信託後，在一定年限內保留每年領取固定年金的權利，期滿後剩餘資產則可轉給子女等受益人。

GRAT之所以受到富豪青睞，關鍵在於資產升值。如果放進信託的股票或其他資產，在信託期間的增值速度超過聯邦稅法規定的利率門檻，超出的增值部分就可能轉給下一代，而不增加設立GRAT時所計算的應稅贈與價值。因此，預期會快速升值的股票和企業持股尤其適合這類安排。

Elcan夫婦的問題並不是設立GRAT本身。案件資料顯示，Trisha Elcan在2018年設立三個為期兩年的GRAT，放入包括私人企業及合夥企業權益在內的大筆資產。這些信託原本也是為夫妻三名女兒進行財富傳承。

而引發IRS爭議的是後續操作。信託允許Trisha以等值資產交換信託中的財產，她後來取回部分投資資產，並以帶利息的本票（promissory notes），也就是承諾日後償還的欠條，作為交換。之後，信託又利用這些本票支付原本應付給她的年金。

IRS認為，這種做法不符合GRAT相關規定，因此主張她原先保留的年金權益不應獲得預期的稅務待遇，進而把最初轉入信託的資產視為應課稅贈與。IRS向夫妻兩人追討的金額合計超過7億3600萬元，其中約6億1400萬元是贈與稅，另有約1億2200萬元罰款。Chuck也被列入追稅範圍，與夫妻選擇將相關贈與視為共同贈與有關。

Elcan夫婦否認IRS的解讀，認為以本票交換信託資產的操作符合稅法及相關規定，並已向美國稅務法院提出訴訟。他們要求法院駁回IRS的部分主張，目前案件仍在審理，尚未有最終裁決。

報導指出，在Elcan案仍待稅務法院裁決期間，一些遺產規畫顧問已建議客戶暫時不要在GRAT交易中使用本票。

精華 FAQ

  • GRAT是授予人保留年金信託，設立者先把資產放入信託，再在期限內領固定年金，期滿後剩餘資產可給受益人；若資產升值快，超出門檻的增值可低稅移轉。

  • IRS認為Trisha Elcan以本票交換信託資產的做法，不符合GRAT相關規定，導致原先保留的年金權益無法享有預期稅務待遇，進而把轉入信託的資產視為應課稅贈與。

  • Elcan夫妻已向美國稅務法院提告，主張其操作符合稅法並要求駁回IRS部分主張，案件仍在審理中尚未定讞；在結果出爐前，顧問也建議客戶避免在GRAT交易中使用本票。

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