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按摩後加碼「快樂結局」 華女業主涉賣淫落網

記者張庭瑜/即時報導
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49歲華女陳君涉嫌容許按摩店內提供色情服務並從中牟利，面臨兩項五級重罪初步指控。...
49歲華女陳君涉嫌容許按摩店內提供色情服務並從中牟利，面臨兩項五級重罪初步指控。（取自警方資料）

印第安納州一家按摩店涉嫌在按摩後向顧客提供俗稱「快樂結局」的性服務，引起警方注意。據FOX59報導，警方經數月調查及兩度安排線民臥底蒐證後，16日逮捕49歲華女業主陳君（Jun Chen，音譯），指她涉嫌容許店內提供色情服務並從中牟利。她面臨促進賣淫及腐敗商業影響兩項五級重罪（Level 5 Felony）初步指控，目前關押在德拉瓦縣（Delaware County）監獄，保釋金10萬元。

根據法院文件，陳君住在Albany，在Muncie市的3112 N. Granville Avenue經營按摩店，該店曾以Han's Spa等不同名稱營業。Muncie警方過去數月陸續接獲投訴，指店內疑似涉及性交易，因而展開調查。警方期間曾攔下一名剛離店的男子詢問，對方表示，他接受按摩後曾多次被詢問是否需要俗稱「快樂結局」額外服務。

警方8月20日安排線民進店臥底。法院文件顯示，線民也被詢問是否需要額外服務，並支付160元接受按摩及性服務；8月24日，同一名線民再次進店，文件稱當時有兩名女子觸碰其生殖器。警方隨後持續監視，確認陳君為業主，並於16日逮捕她，同時持搜索令搜查她在Albany的住家。執法人員據稱在她臥室衣櫥內的保險箱，找到警方先前交給線民用於臥底交易的部分款項。

警方認為，陳君明知或故意容許店內發生賣淫活動，並從中獲利。她被捕後要求律師協助。截至FOX59報導發布時，檢方尚未正式起訴，目前所列罪名均屬初步指控。調查人員另發現，陳君有一張由移民暨海關執法局（ICE）發出的有效拘捕令，但法院文件指出，該拘捕令與本案無關。

印第安納州Muncie一家按摩店涉嫌提供色情服務，警方經數月調查後逮捕華女業主陳...
印第安納州Muncie一家按摩店涉嫌提供色情服務，警方經數月調查後逮捕華女業主陳君。（取自Google Maps）

精華 FAQ

  • 警方懷疑店內在按摩後提供俗稱「快樂結局」的性服務，並以此向顧客收費牟利，疑似形成賣淫與促進賣淫的經營模式。

  • 陳君目前被列為涉嫌促進賣淫及腐敗商業影響兩項五級重罪的初步指控對象，已被收押在德拉瓦縣監獄，保釋金為10萬元。

  • 警方先接獲多起投訴，再兩度安排線民進店臥底，取得性服務交易證據；之後持搜索令搜查其住處，並在臥室衣櫥保險箱找到部分臥底交易款項。

印第安納州 賣淫

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