70歲以上長者常做「這事」有助降低失智風險

澳洲最新研究發現，年長者經常聽音樂或參與音樂活動，與較低的失智症及認知功能障礙風險有關；其中，幾乎每天聽音樂的70歲以上長者，失智症風險低39%。示意圖。（本報檔案照）

把音樂開大聲一點吧！最新研究發現，年長者經常聽音樂或參與音樂活動，與較低的失智症 及認知功能障礙風險有關；其中，幾乎每天聽音樂的70歲以上長者，失智風險低39%。

澳洲蒙納許大學（Monash University）研究團隊分析超過1萬800名70歲以上長者的資料發現，與偶爾、很少或從不聽音樂的人相比，幾乎每天聽音樂者罹患失智症的可能性低39%，出現認知功能障礙的比率也低17%。

研究同時發現，經常聽音樂的長者整體認知測驗分數較高，情節記憶表現也較佳。情節記憶主要負責回憶個人曾經經歷的具體事件，例如去過哪些地方、做過哪些事情等。

除聆聽音樂，主動參與音樂活動似乎也與較低的失智症風險相關。研究顯示，演奏樂器，包括唱歌，與失智症風險降低35%有關。

研究人員指出，音樂可能透過多種方式刺激大腦。研究共同作者、蒙納許大學生物醫學科學研究員Emma Jaffa表示，研究顯示，聽音樂能同時啟動大腦多個區域，就像進行「全腦運動」，並可能有助資訊處理速度、語言、記憶及協調能力。音樂活動也可能帶來額外社交效益。無論是與他人一起唱歌、演奏樂器，或參加音樂活動，都可能增加社交互動，是支持大腦健康的重要生活因素之一。

不過，研究目前無法判斷哪一種音樂類型對認知功能最有幫助。Jaffa表示，由於研究沒有調查參與者平時聆聽的音樂種類，無法比較不同音樂類型的效果；未來也希望了解，聽音樂是否同樣與70歲以下族群較低的認知功能退化風險有關。

失智症可能造成記憶喪失、語言能力下降、情緒改變及日常生活能力受損。除了音樂，其他研究也發現，維持生活目標感、進行中高強度運動、與他人保持社交互動，甚至從事家務活動，都可能有助維持老年期間的認知韌性。