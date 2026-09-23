伊頓峽谷自然中心重建 馬蹄形防火設計、灑水系統全面升級

伊頓峽谷自然中心新建築，中央設置開放式戶外庭院，可作為自然教育、家庭活動及社區聚會空間。（洛杉磯縣公園娛樂部提供）

距離華人聚居的聖蓋博谷不遠、深受南加 居民喜愛的伊頓峽谷自然中心（Eaton Canyon Nature Center），在2025年伊頓大火中嚴重受損，洛杉磯 縣公園與娛樂局17日公布新自然中心設計方案。新建築不僅外型重新規劃，更把「防野火韌性」放在設計核心，希望這座曾兩度遭野火摧毀的自然教育中心，能真正做到「浴火重生」。

根據洛縣 新聞稿，新伊頓峽谷自然中心建築師Anne Mooney和Ludwing Juarez表示，新設計不只是重建原有建築，而是參考過去100年的火災、風勢及洪水資料，並結合居民、原住民族代表、自然教育工作者及專家意見，重新思考自然中心未來如何面對氣候及野火威脅。

新建築採馬蹄形曲線設計，中央設置開放式戶外庭院，可作為自然教育、家庭活動及社區聚會空間。建築外牆則使用耐火石材及鋼材，屋頂及屋簷設置灑水系統，並配置現場蓄水槽。

其中一項重要設計，是利用弧形牆面形成天然「風障」，降低強風速度並改變風向，同時減少飛火與燃燒中的餘燼直接進入建築。

資源保育區專家Clark Stevens指出，洛杉磯縣每年大約有七天左右的「紅旗警告」高風險日，強風配合低濕度，火勢可能快速蔓延。因此，建築本身的防護只是其中一環，在紅旗警告期間避免新的火源產生，同樣重要。

2025年1月7日的伊頓野火，從艾塔迪那和巴沙迪那山麓一帶迅速蔓延，最終燒毀約1萬4021英畝土地。火災造成9419棟建築物被毀、1076棟受損，19人死亡，成為洛縣近年最具破壞性野火之一。

洛縣公園局局長Norma E. García-González表示，伊頓峽谷每年吸引近100萬居民和遊客，不僅是很多民眾喜愛的健行場所，也是居民親近自然、家庭休閒及自然教育的重要公共空間。重建不是簡單「蓋回原來的自然中心」，而是要了解過去失去什麼，以及未來面對未來，讓新的自然中心更能適應氣候及野火環境。

目前州政府已撥款1600萬美元重建經費，約占所需經費一半。洛縣公園局將與洛縣公園基金會合作，進一步向慈善團體及企業募款。

伊頓峽谷自然中心新建築採馬蹄形曲線設計，建築外牆使用耐火石材及鋼材，屋頂及屋簷設置灑水系統，並配置現場蓄水槽。弧形牆面形成天然「風障」。（洛杉磯縣公園娛樂部提供）