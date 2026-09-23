洛杉磯重溫華語電影120年 回看台灣影史黃金歲月

人文磚基金會執行長暨美華人文學會會長王曉蘭發言。（記者張宏／攝影）

由人文磚基金會暨美華人文學會策畫的「華語電影120年：東西文化交融與互鑑」系列首場活動於20日在洛杉磯 僑教中心舉行。透過台灣電影發展史、新書發表、電影人分享及經典影片《秋決》放映，帶領觀眾一起回望文學、電影與時代交織的難忘歲月。

人文磚基金會執行長暨美華人文學會會長王曉蘭表示，張永祥是台灣電影史上極具影響力的資深編劇，以深厚的人文關懷書寫社會變遷與人情冷暖。《秋決》、《原鄉人》、《小城故事》、《養鴨人家》、《汪洋中的一條船》及《吾土吾民》等多部作品，成為台灣電影史上的重要經典。

現場張永祥夫人任芝蘭、導演楊敦平、作家傅中、基金會顧問劉榮文和隱地姪女柯寧寧等人出席，分享張永祥導演的電影人生、創作歷程及作品背後的故事。任芝蘭表示，其丈夫在2021年10月離世後，收集丈夫存在家裡的一些舊劇本，逐一校對，請王曉蘭幫她出面做這件事情。前後共出了11本張永祥的舞台劇、廣播劇，還有電影劇本。她用贈送的方式給朋友、圖書館和大學。之後將其生前留下將近五萬字的個人回憶整理補充出版書籍《編劇泰斗—張永祥回顧與回憶》。

劉榮文表示，從電視沒有普及的六十年代，張永祥就是台灣電影最多產的劇作家、編劇。從上世紀六十年代到九十年代，他寫了160部電影和電視劇的劇本。這個驚人的成績不僅震動整個文化圈，還啟發許多世界各地華人對中華文化的結構之思。

活動現場還介紹美華人文學會顧問夏祖焯（夏烈）新作《昨夜東風—夏日藍豹追憶》，該書從近一個世紀的人生閱歷出發，回望文學、友情、時代與科技。壓軸放映的經典影片《秋決》是李行執導、張永祥編劇，曾一舉獲得第10屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女配角及最佳彩色影片攝影五項大獎。

《編劇泰斗—張永祥回顧與回憶》。（記者張宏／攝影）

人文磚基金會暨美華人文學會策畫的「華語電影120年：東西文化交融與互鑑」系列首場活動於20日在洛杉磯僑教中心舉行。（記者張宏／攝影）