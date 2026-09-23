加密貨幣ATM詐騙猖獗 聖地牙哥擬率先強化管制

加密貨幣ATM為詐騙分子提供新的作案機會，原因在加密貨幣交易較難追蹤，而且一旦資金轉換成加密貨幣，基本無法追回。(取自AARP）

聖地牙哥 聯合論壇報報導，聖地牙哥市設有百餘個貨幣 " rel="238553">加密貨幣 ATM。然而，不法分子誘騙受害者通過這些ATM匯款，受害者多數是老年人。市府希望通過新法，要求這些ATM張貼多語言警示。此舉讓聖地牙哥或成為加州採取該措施的首個城市。

市議會規則委員會（Rules Committee）16日一致通過這項擬議法案，並送交市議會，預計10月進行最終表決。如果獲通過，法案將於2027年初正式生效。

FBI統計，2025年全美因加密貨幣ATM詐騙損失的金額高達3億8900萬元。據樂齡會（AARP）資料，內布拉斯加州（ Nebraska）城市Omaha要求加密貨幣ATM張貼類似警示後，短短一年內，相關ATM詐騙案件減少80%。

提案獲得聖地牙哥市「長者事務諮詢委員會」（Senior Affairs Advisory Board）支持。主席Gwenmarie Hilleary表示，在交易當下設置警示標語，是一個醒目、令人警覺的機會，可以打斷詐騙行為。警示標語不可能阻止每一起詐騙，但如果一個簡單警告，能讓部分居民在交錢給詐騙分子前停下來思考，這項措施就達到目的。

AARP說，詐騙分子通常將長者列為目標，原因是部分長者對數位科技較不熟悉。而且不少長者獨居，遇到可疑的優惠或付款要求，身邊可能沒有可商量的人。詐騙分子利用許多長者面臨的孤立處境，以及他們對他人的信任，加上數位落差，趁機下手。2025年加密貨幣ATM詐騙造成的3億8900萬元損失中，約三分之二由長者承受。

加密貨幣ATM為詐騙分子提供新的作案機會，原因在加密貨幣交易較難追蹤，而且一旦資金轉換成加密貨幣，基本無法追回。加密貨幣並非法定貨幣，其交易也不像大多數傳統銀行交易一樣受聯邦存款保險公司（FDIC）保障。

提案的警示語為：「Warning: Cryptocurrency May Be Used for Scams（警告：加密貨幣可能被用於詐騙）。」並列出提醒，包括：如果有人要求你將錢匯給一名從未親自見過的人，或聲稱自己是執法人員，很可能是詐騙。