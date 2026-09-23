我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／習近平將抵華府 川普夫婦親迎 逾10架戰機4門禮炮大陣仗曝光

若這是最後一趟飛行…薩利機長對抗失智 爆最大恐懼

加密貨幣ATM詐騙猖獗 聖地牙哥擬率先強化管制

記者啟鉻／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加密貨幣ATM為詐騙分子提供新的作案機會，原因在加密貨幣交易較難追蹤，而且一旦資...
加密貨幣ATM為詐騙分子提供新的作案機會，原因在加密貨幣交易較難追蹤，而且一旦資金轉換成加密貨幣，基本無法追回。(取自AARP）

聖地牙哥聯合論壇報報導，聖地牙哥市設有百餘個貨幣" rel="238553">加密貨幣ATM。然而，不法分子誘騙受害者通過這些ATM匯款，受害者多數是老年人。市府希望通過新法，要求這些ATM張貼多語言警示。此舉讓聖地牙哥或成為加州採取該措施的首個城市。

市議會規則委員會（Rules Committee）16日一致通過這項擬議法案，並送交市議會，預計10月進行最終表決。如果獲通過，法案將於2027年初正式生效。

FBI統計，2025年全美因加密貨幣ATM詐騙損失的金額高達3億8900萬元。據樂齡會（AARP）資料，內布拉斯加州（ Nebraska）城市Omaha要求加密貨幣ATM張貼類似警示後，短短一年內，相關ATM詐騙案件減少80%。

提案獲得聖地牙哥市「長者事務諮詢委員會」（Senior Affairs Advisory Board）支持。主席Gwenmarie Hilleary表示，在交易當下設置警示標語，是一個醒目、令人警覺的機會，可以打斷詐騙行為。警示標語不可能阻止每一起詐騙，但如果一個簡單警告，能讓部分居民在交錢給詐騙分子前停下來思考，這項措施就達到目的。

AARP說，詐騙分子通常將長者列為目標，原因是部分長者對數位科技較不熟悉。而且不少長者獨居，遇到可疑的優惠或付款要求，身邊可能沒有可商量的人。詐騙分子利用許多長者面臨的孤立處境，以及他們對他人的信任，加上數位落差，趁機下手。2025年加密貨幣ATM詐騙造成的3億8900萬元損失中，約三分之二由長者承受。

加密貨幣ATM為詐騙分子提供新的作案機會，原因在加密貨幣交易較難追蹤，而且一旦資金轉換成加密貨幣，基本無法追回。加密貨幣並非法定貨幣，其交易也不像大多數傳統銀行交易一樣受聯邦存款保險公司（FDIC）保障。

提案的警示語為：「Warning: Cryptocurrency May Be Used for Scams（警告：加密貨幣可能被用於詐騙）。」並列出提醒，包括：如果有人要求你將錢匯給一名從未親自見過的人，或聲稱自己是執法人員，很可能是詐騙。

精華 FAQ

  • 新法要求市內的加密貨幣ATM張貼多語言防詐警示，提醒民眾交易前先辨識風險，避免被假冒執法人員或陌生人誘騙匯款，目標是降低詐騙成功率。

  • 市議會規則委員會已於16日一致通過，接著送交市議會做最終表決，預計10月審議；若順利通過，法案將在2027年初正式生效。

  • 因為詐騙分子常鎖定較不熟悉數位科技、且可能獨居的長者，利用他們的信任與孤立處境下手；FBI統計顯示，2025年相關損失3億8900萬元中，約三分之二由長者承受。

聖地牙哥 加密貨幣 貨幣

上一則

設址外地避加州稅 恐怕白忙一場

下一則

柏克萊加大穩居2027最佳公立大學寶座 但位子只坐一半

延伸閱讀

加密貨幣投資詐騙受害者想追討損失金額 必須跟政府展開司法角力

加密貨幣投資詐騙受害者想追討損失金額 必須跟政府展開司法角力
「新幣擔保」中文在線交易平台詐騙美國人 華府聯邦檢方查封

「新幣擔保」中文在線交易平台詐騙美國人 華府聯邦檢方查封
Visa/Mastercard開放1.6億和解索賠 用過這類ATM可申請

Visa/Mastercard開放1.6億和解索賠 用過這類ATM可申請
使用獨立ATM提款手續費過高 Visa、萬事達賠1.6億元和解

使用獨立ATM提款手續費過高 Visa、萬事達賠1.6億元和解
美史最大比特幣詐案 星國青年騙走近2.5億元認罪

美史最大比特幣詐案 星國青年騙走近2.5億元認罪
聖荷西開灣區先例 立法規管自助結帳 提升便利+遏制竊盜

聖荷西開灣區先例 立法規管自助結帳 提升便利+遏制竊盜

熱門新聞

女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
老友張艾嘉（中）回台宣傳新片，倪北嘉（右）幫忙主持活動。（圖／倪北嘉提供）

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

2026-09-18 19:28
一名華人屋主在自家後院種植樹木和其他植被。隨著季節變化，樹葉經常隨風飄落到隔壁鄰居的院子。時間一久，居住當地多年的白人鄰居認為，大量落葉已經對自己的院子造成困擾，並多次向華人屋主表達不滿。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

2026-09-17 21:36
倪北嘉退休回台後和「中華之聲」的記者們聚餐。前排左起：高愛倫、秋華、楊燕；後排左起：倪北嘉、葉瓊菱。（圖／倪北嘉提供）

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

2026-09-18 22:21
遊民問題成因複雜，即使曾有正常工作及家庭的台灣移民，也可能因年老失業、家庭關係、心理健康及個人行為等多重因素流落街頭。圖為加州遊民示意圖。美聯社

台男赴美打拚 晚年淪遊民 想返台這原因家人不願意

2026-09-17 20:55
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

2026-09-22 15:36

超人氣

更多 >
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻
沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩
全美最差10大養老地 加州6城上榜 南加華人區也在內

全美最差10大養老地 加州6城上榜 南加華人區也在內
「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓