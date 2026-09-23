億萬富翁不好過 豪宅曝光、孩子不敢出門「無處可藏」

全國護士聯合會（NNU）使用宣傳車抗議Prime Healthcare。（取自NNU X）

億萬富豪、Prime Healthcare醫療集團老闆Prem Reddy、他的女兒和另一位公司高層稱，他們遭到一場抗議運動。這場運動在洛杉磯高檔社區張貼大量傳單，告訴公眾一定要「找到他們」，並警告他們「無處可藏」。抗議運動導致富豪家人隱私洩露，孩子不敢出門，甚至無法在自家院子玩耍。

據加州 郵報等綜合報導，Prime Healthcare 14日向洛縣 高等法院提告加州護士協會（CNA）、全國護士聯合會（NNU），指其對Prime Healthcare的高管及家人進行騷擾和恐嚇，越過合法勞工抗議界限。Prime Healthcare要求法院發布臨時限制令，以及後續初步和永久禁制令，限制在私人住宅附近進行針對性抗議、未經許可張貼標語及集會等。

訴訟稱，9月3日開始，護士協會人員在布蘭特伍德（Brentwood）社區散發傳單並張貼標語。Prime Healthcare指稱，部分傳單印有至少三名公司高管住宅照片、房屋面積及住宅描述；其中一張傳單標題為「Reddy到底在哪」，並呼籲「找到Reddy下落」。

報導稱，Reddy本人並不住在布蘭特伍德，但女兒Sunitha Reddy及孩子居住當地。Sunitha Reddy是Prime Healthcare首席營收官兼營運副總裁，公司總裁兼首席醫療官Sunny Bhatia也被列為遭針對人士。訴訟稱，相關標語及傳單被張貼在電話桿、路燈和樹木上，也有標語被固定在私人車輛上。

Prime Healthcare在訴訟中表示，Sunitha的住宅靠近學校，抗議活動讓家人擔心安全，年幼孩子因此被留在室內，無法在自家私人庭院玩耍。Prime Healthcare還稱，公司人員花費數小時拆除標語及清理社區留下的垃圾。

Prime Healthcare表示，9日曾向兩個護士協會發出停止行動的律師函。據訴訟文件，一協會律師聯繫Prime Healthcare，如果Reddy願意與協會會面，住宅附近的抗議行動可以停止。Prime Healthcare律師將這種做法形容為「近乎經濟勒索」。

此外，Prime Healthcare稱，9日、10日曾向洛市警局反映情況，也向洛市議會報告，但沒有得到回應。Prime Healthcare要求法院限制兩個協會在高管住宅及家人附近進行騷擾、恐嚇，包括禁止在住宅300英尺範圍內進行針對性抗議，禁止使用未經許可的標語和橫幅，該公司還尋求象徵性賠償和懲罰性賠償。

護士協會否認Prime Healthcare的說法。CNA表示，他們在住宅社區的宣傳行動，與Prime Healthcare旗下醫院的集體談判及組織活動有關；協會指出，護士是在針對患者及護士安全問題、以及Prime Healthcare的相關做法進行抗議。協會在X上發布抗議視頻，並配文：全國各地護士正在系統範圍內起來反抗Prime Healthcare，因為Prime將利潤置於一切之上，危及患者和護士的安全。

據悉，Prime Healthcare在全美14州經營51家醫院，擁有約6萬員工及附屬醫師，公司年營收約74億元。

加州護士協會（CNA）對Prime Healthcare發起抗議，認為後者將利潤置於一切之上，危及患者和護士的安全。（CNA新聞稿）