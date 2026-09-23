我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美中外熱內冷、白宮取消3媒體採訪證 誰獲益？

以色列總理下榻紐約飯店附近驚見異狀 3人竟從人孔冒出

藏身車後備箱輪胎 中國男付6萬闖關偷渡 結果...

記者邵敏／聖地牙哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國男藏身汽車後備箱的備胎凹槽內，試圖在入境口岸闖關，被CBP查獲。（示意圖取自...
中國男藏身汽車後備箱的備胎凹槽內，試圖在入境口岸闖關，被CBP查獲。（示意圖取自CBP）

一中國籍男子為進入美國，日前藏身汽車後備箱的備胎凹槽內，他試圖從聖地牙哥San Ysidro入境口岸闖關，最終被海關暨邊境保護局（CBP）查獲。據悉，男子支付6萬元偷渡費給一名美國司機，兩人均被逮捕。

據SanDiegoRed報導，這起偷渡事件發生於9月15日，涉案男為美國公民Antonio Jimenez-Reyez，他在San Ysidro入境口岸遭逮捕，罪名為「以金錢利益帶入外國人」。

起訴書顯示，CBP官員在Jimenez-Reyez駕駛的Jeep Cherokee汽車內，發現一名來自中國的無證客，就藏在車尾後方的備胎凹槽內，當時Jimenez-Reyez正駕車準備進入美國。聯邦當局資料指出，該中國籍男子為偷渡進入美國，支付近6萬元。檢方並未在公告中發布該偷渡男子的姓名、年齡等資料，也未提及他當時藏身之處非常狹窄，身體健康是否受影響。

同一天，墨西哥籍人士José Camarillo De La Torre也在San Ysidro口岸被捕。CBP在他駕駛的Dodge Ram皮卡車內，發現超過122磅芬太尼（fentanyl），他被控走私管制藥品。9月16日，美國公民Jocelyn Felix在同一口岸被捕。執法人員在她駕駛的Nissan Versa轎車內，發現近86磅可卡因（Cocaine），她面臨聯邦走私管制藥品的指控。

San Ysidro口岸是美墨邊境最繁忙陸路邊境口岸之一，也是連接聖地牙哥與墨西哥蒂華納（Tijuana）的主要通道。聯邦檢察官辦公室表示，該地區涵蓋聖地牙哥和帝王縣，與墨西哥接壤，擁有140英里的邊境線。

CBP此次公告共列出當周132起與邊境相關案件，包括涉嫌以金錢利益帶人非法入境、遭遣返後再次非法入境，以及毒品走私等。

精華 FAQ

  • CBP官員在Jimenez-Reyez駕駛的Jeep Cherokee內發現異狀，進一步檢查後，找到一名中國無證客藏在車尾後方的備胎凹槽內，當場攔下並逮捕涉案司機。

  • 聯邦當局指出，這名中國男子為偷渡進入美國，支付了近6萬元給一名美國司機。被捕者包括駕車的美國公民Antonio Jimenez-Reyez，以及車內被藏匿的中國籍男子。

  • 同日還有兩起毒品案件：墨西哥籍男子José Camarillo De La Torre車內被查出超過122磅芬太尼，美國公民Jocelyn Felix車內則發現近86磅可卡因，兩人都面臨起訴。

偷渡 聖地牙哥 CBP

上一則

柏克萊加大穩居2027最佳公立大學寶座 但位子只坐一半

下一則

億萬富翁不好過 豪宅曝光、孩子不敢出門「無處可藏」

延伸閱讀

緬因海關中國籍主管 被控竊CBP電腦昂貴零件販售牟利

緬因海關中國籍主管 被控竊CBP電腦昂貴零件販售牟利
中國男奮鬥成美國CBP高管 卻因圖小利被捕

中國男奮鬥成美國CBP高管 卻因圖小利被捕
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案
中國「紅通」犯二度被ICE逮捕 法官下令放人 原因...

中國「紅通」犯二度被ICE逮捕 法官下令放人 原因...
海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成恐囚終身

海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成恐囚終身

熱門新聞

女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
老友張艾嘉（中）回台宣傳新片，倪北嘉（右）幫忙主持活動。（圖／倪北嘉提供）

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

2026-09-18 19:28
一名華人屋主在自家後院種植樹木和其他植被。隨著季節變化，樹葉經常隨風飄落到隔壁鄰居的院子。時間一久，居住當地多年的白人鄰居認為，大量落葉已經對自己的院子造成困擾，並多次向華人屋主表達不滿。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

2026-09-17 21:36
倪北嘉退休回台後和「中華之聲」的記者們聚餐。前排左起：高愛倫、秋華、楊燕；後排左起：倪北嘉、葉瓊菱。（圖／倪北嘉提供）

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

2026-09-18 22:21
遊民問題成因複雜，即使曾有正常工作及家庭的台灣移民，也可能因年老失業、家庭關係、心理健康及個人行為等多重因素流落街頭。圖為加州遊民示意圖。美聯社

台男赴美打拚 晚年淪遊民 想返台這原因家人不願意

2026-09-17 20:55
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

2026-09-22 15:36

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻
沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩
「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓