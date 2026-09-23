柏克萊加大穩居2027最佳公立大學寶座 但位子只坐一半

美國新聞與世界報導日前公布「2027年全美大學排名」，加州理工學院全美第五。（加州理工學院官網）

SFGATE報導，美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）日前公布「2027年全美大學排名」，加州史丹福大學（Stanford）與加州理工學院（Caltech）躋身全美前五強（並列第五）。然兩所大學排名變化相反，史丹福大學下降一名、加州理工學院大幅上升六個名次。柏克萊 加大" rel="155062">柏克萊加大 （UC Berkeley）仍是全美最佳公立大學，但並非獨享，而是與洛杉磯加大 （UCLA）並列。

今年全美排名第一是麻省理工學院，緊接著是普林斯頓大學、哈佛大與耶魯大學。去年是普林斯頓大學榮登榜首、麻省理工學院緊追其後。

加州除上述兩所學校外，柏克萊加大與洛杉磯加大兩所互別苗頭的學校，今年雙雙並列「全美最佳公立大學」之冠。這兩所加州名校，也與聖母大學（University of Notre Dame）並列全美最佳大學第20名。去年，柏克萊加大排名全美第15，洛杉磯加大排名第17。

其他躋身全美前50名的加州大學，還包括排名第27的南加大（USC），與教堂山北卡羅萊納大學（Univ. of North Carolina at Chapel Hill）並列第27；聖地牙哥加大與喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）並列第29；戴維斯加大（UC Davis）與爾灣加大，與另外六所學校並列第34；聖塔芭芭拉加大則與另外四所學校並列第44名。

儘管大多數加州大學排名並無特別明顯下滑，但今年卻是七年來首次，加大（UC）九所學校未能全部進入全美前100名。聖塔克魯茲加大（UC Santa Cruz）從去年的88名跌至107名，與另外六所學校並列。

此外，麥賽德加大（UC Merced）與河濱加大（UC Riverside），在全美大學綜合排名中分別位居第69與80名，但在最新推出的「最佳社會驅動性大學」（Best Social Mobility）專項排名中表現突出。河濱加大與佛羅里達國際大學（Florida International University）並列全美第一，麥賽德加大全美第四。

2027年進入全美最佳大學前20名者還包括第七名賓州大學（U Penn）、第八名杜克大學（Duke）；約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）、西北大學（Northwestern University）與芝加哥大學（University of Chicago）並列第九名。

哥倫比亞大學、達特茅斯學院（Dartmouth College）並列第12；卡內基美隆大學、康乃爾大學並列第14；布朗大學、萊斯大學、范德堡大學（Vanderbilt University）與聖路易斯華盛頓大學並列第16。

美國新聞與世界報導日前公布「2027年全美大學排名」，加州史丹福大學躋身全美第五名。（史丹福大學官網）