5歲兒想當女孩 華父徹夜未眠 華人區學生變性痛苦自殺
「爸爸，我想當女孩。」加州第49選區眾議員候選人劉龍珠表示，一個5歲男孩最近對父親說這句話，他聽聞後十分震驚。劉龍珠21日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴，暢談競選理念，談及變性議題，他堅決反對未成年人在家長不知情、或無法參與的情況下作出重大性別決定，主張家長應有知情權。
劉龍珠轉述一位華人父親的經歷，年幼兒子突然說想當女孩，雖是戲言，卻讓一家人徹夜未眠。同樣作為父親，劉龍珠表示感同身受，他認為，孩子年紀尚小，對世界充滿好奇，因此涉及未成年人的重大決定，更應讓家長充分了解並參與。他提到，聖蓋博谷華人區曾有高中生變性手術後，因身心痛苦最終自殺的案例。
除提倡保護兒童、家長知情權外，劉龍珠著重陳述減稅、教育公平及公共安全等競選主張。針對加州生活成本高、民眾負擔沉重的問題，他主張縮減政府支出、降低稅負，並檢視公共資金是否浪費或未妥善使用。他以遊民支出為例，指出政府應提高資金使用效率，讓節省下來的資源回到普通民眾身上，「我們要小政府，少稅收。」
談到教育政策，劉龍珠認為，升學不應受種族因素影響。他表示，許多華人家庭為了讓孩子進入理想學區、接受良好教育，投入大量時間、金錢與心力，希望教育制度重視公平競爭。關於公共安全，他認為政府應重視受害者及社區安全。談及參選後車輛被砸、選舉標牌被拔、活動時遭人吐口水及辱罵等，劉龍珠說，相關事件已報警處理，更不會因此退縮，「參加競選是做一件有意義的事，我如果害怕，如何保護民眾。」
9月9日、10日，劉龍珠與鄧洪律師前往德州達拉斯，參加共和黨期中全國代表大會。他們製作標牌，主張重視家庭價值、關注出生公民權及反對種族配額等政治立場，希望藉此反映亞裔選民對教育、家庭、移民及公平競爭等議題的看法。劉龍珠還組織佛教領袖，與白宮宗教事務辦公室交流；他曾在華府發起「信仰之行」，希望藉由宗教、信仰及社區活動，讓主流社會進一步認識亞裔社群，鼓勵更多華人參與公共事務，讓華人聲音進入政策討論。
于趾琴問道，加州長期被視為民主黨優勢州，在這樣的政治環境下，共和黨候選人如何尋找突破口？劉龍珠認為，選民不應單純因政黨而投票，而應根據自身價值觀作出判斷。他的參選核心並不只是「贏得一場選舉」，更重要的是傳遞普世價值觀、正確的理念。
距離11月大選剩一個多月，劉龍珠表示，接下來將透過電郵、信件、社媒及挨家挨戶拜訪等方式進行最後衝刺，希望將競選理念傳達給更多選民，「我很有信心，最重要的，並不是我贏，而是大家贏。」
他堅決反對未成年人在家長不知情或無法參與的情況下作出重大性別決定，認為孩子年紀尚小，相關決策必須讓家長充分了解並參與。 他轉述一位華人父親因5歲兒子說想當女孩而徹夜未眠的經歷，也提到華人區曾有高中生變性後身心痛苦自殺的案例，用以凸顯家長應有知情與介入權。 除兒童與家庭議題外，他也主張縮減政府支出、降低稅負、檢視公共資金使用效率，並強調教育應公平競爭、公共安全要優先保障受害者與社區安全。
精華 FAQ
他堅決反對未成年人在家長不知情或無法參與的情況下作出重大性別決定，認為孩子年紀尚小，相關決策必須讓家長充分了解並參與。
他轉述一位華人父親因5歲兒子說想當女孩而徹夜未眠的經歷，也提到華人區曾有高中生變性後身心痛苦自殺的案例，用以凸顯家長應有知情與介入權。
除兒童與家庭議題外，他也主張縮減政府支出、降低稅負、檢視公共資金使用效率，並強調教育應公平競爭、公共安全要優先保障受害者與社區安全。
上一則