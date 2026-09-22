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好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

記者朱敏梓/即時報導
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好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓／攝影）
好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓／攝影）

好市多Costco）買絞牛肉，除冷藏櫃裡的包裝商品，還能向肉品部詢問其他選擇。一名自稱好市多肉品部員工的網友分享，部分門市可能出售不常陳列的10磅裝絞牛肉，會員得主動開口問；一四娃媽媽也分享購買這種大包裝、帶回家分裝冷凍的絞牛肉經驗。

生活網站Real Simple近日整理好市多購物資訊時，提到有員工在Reddit分享的買法。他表示，會員可向肉品部詢問10磅裝的「chub」，即長條筒狀包裝絞牛肉。他任職的門市通常不會將它擺上貨架，偶爾接近打烊時才可能在冷藏櫃看到，找不到時可以直接詢問。

該員工稱，這種大包裝當時的每磅售價比店內一般絞牛肉低。另一網友留言，照著方法詢問後確實買到，但價格與原發文者所在門市不同。原發文者解釋，各店進貨價格不一，售價也可能不同。

兩種絞牛肉的差別可能還包括脂肪比例。原發文者稱，肉品部製作一般絞牛肉，會加入切牛排留下的脂肪邊料，因此他認為10磅裝可能比較瘦。不過，討論串裡另一自稱員工的網友指出，各門市訂購的原料未必相同，測得的脂肪比例也有差異。消費者不能單憑包裝大小，認定肉一定更瘦。

這段員工留言距今約九年，當年分享的價格不能當做目前報價。不過，食譜網站Simply Recipes今年也介紹同一種買法。四孩媽媽Addison Jarman在社群分享，購買10磅裝絞牛肉後，可按每餐用量分成小包冷凍，日後做義大利肉醬、辣肉醬等料理時再取用。對經常下廚的家庭而言，這樣也省去每次料理前重新分裝的工夫。

好市多商業配送網站目前列有一款平均重量10磅、瘦肉比例90%的科克蘭（Kirkland Signature）絞牛肉，但網站列有商品，不代表每家一般門市都能現場買到。想試試這個方法，會員可先問肉品部是否有售、當天每磅價格與瘦肉比例，再和架上商品比較。

精華 FAQ

  • 會員可直接向肉品部詢問10磅裝的chub絞牛肉，部分門市不會陳列在貨架上，甚至只在接近打烊時才可能出現，找不到就主動問最實際。

  • 因為有員工分享，這種大包裝當時每磅售價可能比一般絞牛肉低，買回家後也能依每餐份量分裝冷凍，對常下廚的家庭更省錢省事。

  • 應先問肉品部是否有售、當天每磅價格與瘦肉比例，因為各店進貨與售價不同，脂肪比例也未必一致，不能只看包裝大小就判定更瘦。

好市多 Costco

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