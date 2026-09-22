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全美最差10大養老地 加州6城上榜 南加華人區也在內

記者邵敏／即時報導
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退休後的居住成本、醫療資源、生活品質，是排名重要考量。（示意圖取自Pexels）
退休後的居住成本、醫療資源、生活品質，是排名重要考量。（示意圖取自Pexels）

WalletHub公布2026年退休城市排名，加州共有六城進入最差退休城市名單，比其他任何州都多。退休後的居住成本、醫療資源、生活品質等，是此次排名的重要考量。

WalletHub公布「2026年最佳及最差退休地」，對182個城市，以45項指標比較退休友善程度，主要分為負擔能力、活動、生活品質及醫療照護四大類。評比項目包括生活成本、稅務、居家照護費、醫療資源、犯罪率、公共交通、休閒設施及65歲以上人口比例等。

數據顯示，庫卡蒙加牧場市在182個城市中位居第178，該城市生活品質項目排名靠前，明顯高於負擔能力及活動，但其他項目拉低整體分數。加州另有五城進入倒數前十名，芳塔那（Fontana）排第173、貝克斯菲（Bakersfield）第177、佛萊斯諾（Fresno）第179、聖伯納汀諾第181，以及士德頓（Stockton）第182、全美墊底。

WalletHub排名也顯示，城市整體排名較後，不代表所有退休條件都落後。例如貝克斯菲「氣候溫和」排全美第3，僅次南加州的格蘭岱和河濱。

其他華人熟悉城市在此次排名的差異也很大。舊金山第21，聖地牙哥第32，洛杉磯第39，爾灣排第69。其中爾灣的「65歲以上就業人口占比」全美第5，洛杉磯市最大的優勢是「活動」，全美第15，顯示每個城市在不同退休條件各有優勢。

排名第一的是佛州奧蘭多（Orlando），總分63.38。 WalletHub給出這個城市四大項排名分別是：負擔能力第2、活動第17、生活品質第77、醫療照護第11。報導指出，奧蘭多排名第一是稅務負擔低，佛州沒有州個人所得稅，也沒有遺產稅或繼承稅，在退休族非常重視的稅務及支出具有優勢。此次最優退休城市前三全來自佛州，緊隨其後的邁阿密、坦帕（Tampa）。

這次排名使用資料截至2026年8月3日，來源包括人口普查局、聯邦調查局、勞工統計局、環保署、聯邦疾控中心、聯邦醫療保險及醫療補助服務中心等政府及民間機構。

精華 FAQ

  • WalletHub針對182個城市，以45項指標比較退休友善程度，核心分為負擔能力、活動、生活品質與醫療照護4大類，並納入生活成本、稅務、醫療資源、犯罪率與公共交通等因素。

  • 加州共有6城落入倒數名單，其中庫卡蒙加牧場市第178、芳塔那第173、貝克斯菲第177、佛萊斯諾第179、聖伯納汀諾第181，士德頓則是全美第182名，排名最後。

  • 奧蘭多總分63.38，主要因佛州沒有州個人所得稅、遺產稅或繼承稅，退休族最在意的稅務與支出負擔較低，加上負擔能力與醫療照護表現不錯，整體勝出。

加州 華人 退休

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