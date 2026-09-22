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前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

記者王若然／即時報導
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加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表...
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

每日郵報報導，一向猛烈抨擊川普政府移民政策的加州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani），如今面臨自家幕僚遭逮捕的局面—其香港出生的幕僚毛皓延（Ho Yin Mo），目前遭移民暨海關執法局（ICE）在拉斯維加斯逮捕。

毛皓延是加州眾議員司嘉怡的外勤代表，司嘉怡代表的選區涵蓋舊金山與聖馬刁縣（San Mateo）部分地區。毛皓延17日在拉斯維加斯Harry Reid國際機場的ICE行動中遭逮捕。

國土安全部（DHS）22日向每日郵報證實，「ICE在一次針對性執法行動中，逮捕來自香港的非法外籍人士毛皓延。」

根據國土安全部說法，毛皓延2020年1月合法以短期身分入境美國，但「未能在2020年5月15日前離境，非法滯留超期。」

該機構並補充：「工作許可或申請案件審理中，均不構成在美國的合法身分。」

毛皓延曾任舊金山華語電視台KTSF第26頻道的新聞主播與記者。

他也曾在2024年參與時任舊金山市長London Breed尋求連任但最終落敗的競選團隊，在其中擔任亞裔及太平洋島裔社群外聯組織者。

Breed當時的發言人Joe Arellano在聘用毛皓延時曾說，「當得知毛皓延有意加入後，我們立刻聘用了他，因為我們知道，他在KTSF建立的形象，加上他的背景與經歷，確實能引起很多人共鳴」。

根據毛皓延的LinkedIn個人檔案，他自2025年1月起便在司嘉怡辦公室任職。

與此同時，司嘉怡一直是ICE逮捕無證客的批評者。在去年10月舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)的報導中，這位民主黨籍議員曾發表聲明，嚴詞抨擊ICE在灣區的一次移民執法，稱其為濫用職權，並直接威脅社區安全。司嘉怡當時表示，「這關乎的是恐懼與控制」。

一名消息人士向每日郵報透露，毛皓延遭逮捕後，目前被拘留在拉斯維加斯西邊、位Pahrump的內華達南方拘留中心(Nevada Southern Detention Center)。

該消息人士補充說，在驅逐程序結果出爐前，毛皓延預計將持續遭羈押。

國土安全部就毛皓延遭逮捕一事表示：「國土安全部已經扭轉了拜登政府時期，容許非法滯留的外籍人士在美國境內自由搭機往來各地的政策」。「在川普總統任內，將努力確保非法滯留美國的外籍人士，除非是搭機自行離境，否則將無法再搭乘飛機。」

司嘉怡辦公室的選區主任Frankie Falzon告訴每日郵報，他們「已獲法律顧問建議，此時不宜對外發言，這樣做不符合他的利益」。「這件事才剛發生沒幾天」，「我們正嘗試透過盡可能多的管道來處理此事，這個立場之後也可能會有改變。」

精華 FAQ

  • 毛皓延17日在拉斯維加斯Harry Reid國際機場，遭移民暨海關執法局ICE埋伏逮捕，後續被送往內華達南方拘留中心羈押，等待驅逐程序結果。

  • DHS表示，毛皓延2020年1月以短期身分合法入境，但未在2020年5月15日前離境，已構成超期滯留；當局並強調，工作許可或案件審理中不等於合法身分。

  • 他曾是舊金山華語電視台KTSF第26頻道的新聞主播與記者，也在2024年加入舊金山市長London Breed連任團隊，擔任亞裔及太平洋島裔社群外聯組織者。

ICE 華裔 國土安全部

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