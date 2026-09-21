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15年台灣駐外交官薪水 在洛杉磯算低收入 經文處長無奈

記者謝雨珊╱洛杉磯即時報導
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駐洛杉磯台北經濟文化辦事處近期發布雇員招募公告，月薪3614美元的薪資條件，換算...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處近期發布雇員招募公告，月薪3614美元的薪資條件，換算新台幣超過10萬元。（駐洛杉磯經文處官方臉書）

洛杉磯台北經濟文化辦事處近期發布雇員招募公告，月薪3614美元的薪資條件，換算新台幣超過10萬元，若以台灣薪資水準來看，過去曾被媒體視為「高薪」職缺；然而，這樣的薪資放在生活成本高昂的洛杉磯，卻引發不少網友質疑，認為駐外單位是在「壓榨勞力」。

駐洛杉磯經文處處長馬博元近日在臉書發文表示，辦事處「Taiwan in Los Angeles」的臉書帳號，每逢發布雇員（即當地聘用人員、非正式外交人員）招募公告，往往都會帶來巨大迴響，尤其留言區經常出現對薪資的質疑，像是「這什麼薪水」、「這個薪水真的不要鬧」、「遊民可能賺得都比你開得多」等批評。他表示，這類情況不只發生在洛杉磯，在不少駐外館處也已成為共同經驗。

馬博元指出，最近一次招募公告中的雇員薪資為3614美元。雖然這個數字換算新台幣後超過10萬元，在台灣看來可能是一份相對亮眼的薪資，但放在洛杉磯的生活環境下，實際購買力卻是另一回事。這也是為何每當辦事處發布招募訊息，留言區經常出現對薪資水準的質疑。單純以台灣的薪資水準來看駐外待遇，容易忽略不同城市之間的生活成本差異。

馬博元表示，以他們過去因地方政務專案所進行的民生數據研究來看，一名約有15年工作資歷的中階外交官員，如果一家三口派駐洛杉磯，單看薪資收入，會落在洛杉磯縣官方所定義的「低收入」區間。換句話說，「一個已經工作15年的職業外交官，不要說存多少錢了，如果不想讓一家人的生活長期維持在非常節省的狀態，就得靠過去在台灣的存款支撐。若是沒有存款，可能就得依賴台灣的家人幫忙接濟。」

他也指出，公務體系的薪資結構與民間企業不同，雖然基層至中階、中階至高階的薪資會逐步增加，但不會出現企業界從基層一路升至高階主管後，薪資因股票、分紅等因素大幅拉開的情況。因此，工作十幾、二十年的外交人員，薪資雖然高於初入職場時，但與外界想像中的差距可能沒有那麼大。

馬博元也提到，《天下雜誌》曾報導公務員離職及人力流失現象，其中外交部被列為人員流失較為嚴重的機關之一。他認為，這樣的情況並不令人意外。

馬博元認為，外界可能不容易理解駐外人員所面對的工作內容與壓力。他表示，許多第一線外交官及雇員即使承受經濟壓力與外界不理解，仍持續投入工作，包括處理繁重領務、深夜接聽急難救助電話，以及不分平假日參與各項活動。

他認為，這些工作與責任往往難以單從薪資數字看出，且即使面對洛杉磯高昂的生活成本，以及外界對待遇的質疑，許多站在第一線的年輕外交官與雇員仍持續投入工作，努力維護台灣在海外的形象與服務僑民。

「每次看到我們招募雇員的公告下面那些酸言酸語，我心裡真正浮現的，反而不是生氣，而是對團隊的敬意與不捨。」

馬博元認為，如果希望未來仍有優秀的年輕人願意投入外交工作，除了強調外交工作的使命與意義，也應正視駐外人員及其家庭所面臨的實際生活問題。他指出，一份值得年輕人投入數十年的工作，除了具有使命感，也應讓工作者具備足夠的經濟條件，照顧陪伴他們一同派駐海外的家庭。

駐洛杉磯經文處處長馬博元近日在臉書發文表示，辦事處「Taiwan in Los ...
駐洛杉磯經文處處長馬博元近日在臉書發文表示，辦事處「Taiwan in Los Angeles」的臉書帳號，每逢發布雇員招募公告，往往都會帶來大量觸及，尤其留言區經常出現對薪資的質疑。（駐洛杉磯經文處官方臉書）

精華 FAQ

  • 這次公告的雇員月薪為3614美元，換算新台幣超過10萬元；不過處長指出，若放在洛杉磯的生活環境中，實際購買力並不高。

  • 因為洛杉磯生活成本高，房租、物價與家庭支出都很沉重，3614美元雖在台灣看似亮眼，但在當地可能只屬低收入區間。

  • 他希望外界理解，駐外人員不只工作量大，還要承受經濟壓力與家庭負擔；若薪資不足，甚至得靠台灣存款或家人接濟。

低收入 洛杉磯

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