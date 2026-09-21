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聽竹基金會26日辦聯合音樂會 逾百位歌者樂手共譜音樂

【洛杉磯訊】
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聽竹合唱團將於9月26日音樂會中，演唱多首歌曲。（主辦單位提供）
聽竹合唱團將於9月26日音樂會中，演唱多首歌曲。（主辦單位提供）

成立於2020年9月的聽竹基金會，將於9月26日在Baldwin Park Performing Arts Center舉辦聯合音樂會，由旗下聽竹男聲合唱團、聽竹女聲合唱團及聽竹口琴樂團聯袂演出，並特別邀請北加州歷史悠久的青青合唱團參與，兩地演出團隊人數約120人。

本次音樂會以「歌唱、友情、歡樂」為主題，演出內容涵蓋經典藝術歌曲、各地民歌、現代流行合唱及西方聖樂，呈現不同文化與音樂風格，並透過合唱與口琴演出，促進南北加州音樂團體之間的交流。

本次演出由聽竹合唱團指揮許恂恂老師帶領。許老師來美後師事聲樂名師Cynthia Munzer，並取得南加州大學聲樂碩士學位，具有豐富的聲樂教學及舞台演出經驗。鋼琴伴奏劉佳欣老師則取得鋼琴演奏碩士學位，並為聽竹女聲合唱團成立的重要推手，長期投入社區音樂及公益活動。

聽竹基金會表示，希望藉由此次南北加州合唱團的交流，讓更多社區民眾感受合唱音樂的魅力，也透過音樂連結不同世代與文化。

聽竹男團練習時間為周二晚上，地點在羅蘭岡，聽竹女練習時間為周一晚上，地點在哈岡, 聽竹口琴樂團練習時間為周四下午, 地點在羅蘭岡

聽竹基金會官方網站https://sites.google.com/view/lahmcf/about-us

精華 FAQ

  • 音樂會訂於9月26日在Baldwin Park Performing Arts Center舉行，由聽竹基金會主辦，並結合旗下多個團體與外邀合唱團共同演出。

  • 參與者包括聽竹男聲合唱團、聽竹女聲合唱團、聽竹口琴樂團，以及北加州的青青合唱團，兩地演出團隊合計約120人。

  • 音樂會以「歌唱、友情、歡樂」為主題，曲目涵蓋藝術歌曲、民歌、流行合唱與西方聖樂，希望藉由音樂促進不同文化與世代交流。

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