聽竹基金會26日辦聯合音樂會 逾百位歌者樂手共譜音樂

聽竹合唱團將於9月26日音樂會中，演唱多首歌曲。（主辦單位提供）

成立於2020年9月的聽竹基金會，將於9月26日在Baldwin Park Performing Arts Center舉辦聯合音樂會，由旗下聽竹男聲合唱團、聽竹女聲合唱團及聽竹口琴樂團聯袂演出，並特別邀請北加州 歷史悠久的青青合唱團參與，兩地演出團隊人數約120人。

本次音樂會以「歌唱、友情、歡樂」為主題，演出內容涵蓋經典藝術歌曲、各地民歌、現代流行合唱及西方聖樂，呈現不同文化與音樂風格，並透過合唱與口琴演出，促進南北加州音樂團體之間的交流。

本次演出由聽竹合唱團指揮許恂恂老師帶領。許老師來美後師事聲樂名師Cynthia Munzer，並取得南加州大學 聲樂碩士學位，具有豐富的聲樂教學及舞台演出經驗。鋼琴伴奏劉佳欣老師則取得鋼琴演奏碩士學位，並為聽竹女聲合唱團成立的重要推手，長期投入社區音樂及公益活動。

聽竹基金會表示，希望藉由此次南北加州合唱團的交流，讓更多社區民眾感受合唱音樂的魅力，也透過音樂連結不同世代與文化。

聽竹男團練習時間為周二晚上，地點在羅蘭岡，聽竹女練習時間為周一晚上，地點在哈岡, 聽竹口琴樂團練習時間為周四下午, 地點在羅蘭岡

聽竹基金會官方網站https://sites.google.com/view/lahmcf/about-us