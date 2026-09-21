南加客家基金會捐款萬元 暖助自閉症青年家庭

南加客家基金會及富蘭克林基金會善心人士共捐款1萬5000元幫助自閉症兒家庭修繕房屋和解決交通困難問題。圖為基金會榮譽顧問李宛蒨（左二）、會長赫景秀（左一）和理事中山葵（右一）把支票送達自閉兒家庭。（富蘭克林基金會提供）

南加 客家基金會及美國富蘭克林基金會善心人士捐款1萬5000元，幫助自閉症兒家庭修繕房屋和解決交通困難問題。

富蘭克林基金會榮譽顧問李宛蒨日前聯繫客家基金會及其叔叔張建國，獲得1萬元及3000元捐助，基金會理事海亞蘭等再捐助2000元，合力解決一名自閉症青年家中的房屋修繕及交通工具問題。這名青年名叫天愈，他同時患有腦性麻痺及嚴重自閉症、長年坐輪椅且無法言語。

會長赫景秀表示，基金會透過防災講座、親子活動及個案援助等方式，已直接幫助近百個家庭，受助者包括亞裔 、白人、拉丁裔、非裔 及美國原住民家庭。

對於一些個別家庭特殊需求，基金會也不遺餘力，自閉症青年鄭滋孜具有繪畫天賦，母親罹癌、父親為普通工人，家庭經濟壓力使她的創作之路面臨困難。基金會理事購買她的作品支持她繼續創作，並計畫今後持續提供協助。其他案例還包括，洛杉磯吳女士兒子患有自閉症，她為改善家庭經濟開設烘焙屋。基金會特別預訂她製作的中秋月餅，分送給南加自閉症家庭，以實際行動鼓勵她自立自強。

基金會今年與阿蘇薩太平洋大學合作，舉辦三場特殊家庭防災及緊急逃生講座，協助家長了解面對突發災害時，如何為有特殊需求的孩子做好準備，累計吸引上百人次參加，家長反映內容實用，希望未來能持續舉辦。暑假期間，基金會購買門票組織自閉症家庭前往聖地牙哥海洋世界遊覽，這些活動讓孩子接觸不同環境、增長見聞，也讓家長獲得喘息機會，提升家庭生活品質。

基金會將於12月4日舉辦年度籌款會暨新影片首映會，為新片製作及2027年成年自閉症項目「紅杉樹看護中心」籌募經費。會長赫景秀呼籲社會各界愛心人士、企業家及慈善家共襄盛舉，讓更多自閉症家庭獲得實質支持。

暑假期間，基金會購買門票組織自閉症家庭前往聖地亞哥海洋世界遊覽。（富蘭克林基金會提供）