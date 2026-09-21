遊民援助爆1200萬元詐欺案 非營利組織涉買房、豪遊、開夜店

洛杉磯為全美遊民數量最多地區之一。（美聯社）

美聯社報導，洛杉磯 聯邦檢察官16日起訴三名被告，指控他們挪用1200萬元聯邦與州府無家可歸者援助資金，用於購買房產、奢華旅行與古董車。這是本周南加州 發生的第二起聯邦詐欺案。另有12人於15日被指控竊取超過1000萬元聯邦兒童保育援助資金。

美國住房暨城市發展部（HUD）部長特納（Scott Turner）表示，「HUD與川普政府絕不容忍在這個國家竊取、濫用納稅人的錢。」他還指責核准補助款給這些被告所屬單位的洛杉磯遊民 服務管理局（Los Angeles Homeless Services Authority，LAHSA）未善盡管理納稅人資金的責任。

上述三名被告均任職或經營南加州非營利組織。這些機構通常與縣、市、州或聯邦政府簽約，負責提供援助，或協助遊民尋找住房等服務。48歲馬龍（Lakiya Malone）與46歲楊格（Michael Young）16日清晨於洛杉磯被捕。第三名被控電信詐欺（Wire Fraud）罪的55歲米切爾（Donye Mitchell）目前在逃。

楊格是非營利組織「Home At Last」創辦人。該組織宣稱其宗旨是「替遊民提供住房與援助」，自2019年以來，已獲得超過1億8000萬元資金。但聯邦檢察官稱，楊格成立多家空殼公司，對外宣稱這些公司是獨立承包商，事實上是其用於「自肥」的工具，讓其不當使用約750萬元納稅人資金。

檢方指控，楊格利用這些資金到大溪地（Tahiti）豪華遊；在英格伍（Inglewood）開設名為「六七五酒廊（Six Seven Five Lounge）」夜店；投資其他商業房地產。

米切爾是「大藍傘（Big Blue Umbrella）」執行長，該組織從聯邦政府支助的非營利機構獲取超過120萬元住房及心理健康照護援助。檢方指出，米切爾不僅誇大其組織提供相關服務的能力，還涉嫌將補助款用於償還信用卡債、資助家人，支付另一宗無關本案的法律費用。

馬龍則被控從另一個提給遊民援助的非營利組織收受超過18萬元賄款。根據檢方，他還涉嫌將「非遊民」納入遊民援助計畫。非營利組織「豐盛祝福組織（Abundant Blessings）」執行主任蘇佛（Alexander Soofer）承認曾與馬龍合作，在無任何參與者的情況下，向聯邦及州府申請無家可歸援助款。

根據聯邦檢察官，第四名涉案人已就電信詐欺與洗錢罪認罪，承認至少侵吞200萬元遊民援助資金。

目前洛縣、市約有7萬2000至7萬5000人居住在遊民收容所或街頭，為全美遊民人口最多的地區之一。多年來，遊民一直是南加州重大議題。洛縣、市政府每年約投入10億元協助遊民，經常透過LAHSA協調各項工作。然縣市政府從審查中一再發現，相關計畫缺乏適當的紀錄保存與審計追蹤。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）說，民眾可預期，未來還會有更多遊民援助資金遭濫用的相關調查。該辦公室已於今年起訴蘇佛，因調查發現，其所提的「豐盛祝福」，其實都給了自己與親友。