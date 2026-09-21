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2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠

記者張宏／即時報導
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海航航空集團副總裁、海南航空董事長朱濤（左三）出席頒獎儀式。（海南航空提供）
海航航空集團副總裁、海南航空董事長朱濤（左三）出席頒獎儀式。（海南航空提供）

2026年Skytrax世界航空公司大獎近日公布全球最佳航空公司排名，全球前十名中有八家航空公司來自亞洲，其中兩家中國航空公司上榜，而這家航空公司已第六次獲得第一名殊榮。

本次評選結果根據全球超過2480萬名旅客的調查得出，旅客於2025年9月至2026年8月期間，對全球超過300家航空公司進行評分。亞洲航空公司在排名中表現突出，尤其新加坡航空已是第六次奪冠，2024年和2025年冠軍都是卡達航空，今年新加坡航空重新奪回第一。新加坡航空除獲得全球最佳航空公司外，亦同時獲評「亞洲最佳航空公司」、「全球最佳經濟艙」及「全球最佳經濟艙機上餐飲」。Skytrax特別肯定其客戶服務、機上餐飲及娛樂系統。此外，新加坡航空旗下低成本航空公司Scoot連續第六年獲選為「全球最佳長途廉價航空」。

新加坡航空行政總裁Goh Choon Phong表示，公司感謝乘客的信任與支持，並將繼續致力提供世界級的旅遊體驗。

卡達航空（Qatar Airways）排名第二，並獲得全球最佳商務艙、中東最佳航空公司、全球最佳商務艙貴賓室及全球最佳機上Wi-Fi等多項獎項。香港國泰航空（Cathay Pacific Airways）排名第三。其後依序為全日空航空（ANA）、土耳其航空、阿聯酋航空、法國航空、海南航空、日本航空及大韓航空。

在入榜的兩家中國航空公司中，國泰航空是連續第二年躋身Skytrax全球三大最佳航空公司，同時榮獲「世界最佳客艙乘務員」獎，並憑藉最近翻新的「翼之貴賓室」榮獲「世界最佳頭等艙貴賓室」獎，該貴賓室提供奢華、寧靜的環境以及周到、高品質的服務。而海南航空在2025年是第10名，今年前進兩名，這是海航連續第15年獲得Skytrax五星航空評級，海航在多個全球和區域獎項中也斬獲殊榮，包括中國最佳航空公司、中國最佳航空公司員工服務獎和最佳商務艙舒適設施獎。

其他單項獎中，長榮航空榮獲三項頂級大獎，分別是「全球最親子航空公司」、「全球最佳優選經濟艙」及「全球最佳優選經濟艙設施」。星宇航空榮獲「全球最清潔航空公司」獎，以表彰其機隊始終如一的高標準服務。法國航空榮獲「世界最佳頭等艙」、「世界最佳頭等艙休息室餐飲」和「世界最佳頭等艙舒適設施」三項大獎。

國泰航空獲得第三名和全球最佳客艙服務。（Skytrax網站圖片）
國泰航空獲得第三名和全球最佳客艙服務。（Skytrax網站圖片）

新加坡航空已第六次獲得2026年Skytrax世界航空公司大獎第一名殊榮。（Sk...
新加坡航空已第六次獲得2026年Skytrax世界航空公司大獎第一名殊榮。（Skytrax網站圖片）

精華 FAQ

  • 2026年Skytrax世界航空公司大獎由新加坡航空奪得全球最佳航空公司，這也是它第6次獲得第一名。評選根據超過2480萬名旅客在2025年9月至2026年8月間的投票結果。

  • 全球前10名中有8家來自亞洲，顯示亞洲航空整體競爭力極強。排名中也包含2家中國航空公司，而美國與台灣航空公司則未進入前10名榜單。

  • 國泰航空獲世界最佳客艙乘務員與最佳頭等艙貴賓室等獎項；海南航空前進至第8名並連續15年保持五星評級；長榮航空拿下親子與優選經濟艙獎，星宇則獲最清潔航空公司。

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