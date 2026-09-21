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加州女有保險 叫救護車仍自付4500元 這招降至300

記者邵敏／即時報導
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加州女救護車緊急送醫，收到4517元的自付帳單。（示意圖取自Pexels）
加州女救護車緊急送醫，收到4517元的自付帳單。（示意圖取自Pexels）

加州一名女子因嚴重食物過敏，撥打911求救，之後救護車緊急送醫。但事後，患者收到4517元的救護車自付帳單，經媒體介入後，保險公司重新審核處理，帳單最後降至300元。

據NBC等多家媒體報導，當事人Sophia去年與朋友外出時突然身體不適，朋友立即撥打911求救。錄音顯示，朋友向接線員表示Sophia當時「冷得像冰一樣」、一直流口水，接線員詢問她是否正常回應，朋友回答「不」。報告還顯示，Sophia當時雙眼腫到無法睜開，救護人員到場後，立即用救護車將她送往醫院搶救。Sophia因嚴重食物過敏住進加護病房，治療後逐漸康復。

Sophia表示，她原本以為自己有丈夫工作提供的醫療保險，只需要負擔約20%的自付額，計算下來可能只是幾百元。然而，收到帳單後，她發現救護車公司收取5444元，保險公司Cigna只支付其中的927元，剩餘4517元由她自己承擔。「我很震驚，這是一大筆錢。」Sophia說。

她之後查詢到加州AB716法案，該法案由加州眾議員Tasha Boerner提出，目的是防止民眾在緊急救護車服務後收到意外帳單。NBC報導稱，自2024年起，加州相關規定要求醫療計畫與救護車公司自行處理收費爭議，不應把差額轉嫁給患者。

Sophia發現，她的情況不在AB716法案保障範圍內，關鍵在於她參加的並非一般傳統醫療保險，而是丈夫雇主提供的「自籌醫療計畫」（self-funded health plan）。此類計畫由雇主實際支付醫療理賠費用，保險公司負責前端行政管理，該計畫受聯邦法規監管，不適用加州AB716法案。

員工福利研究所（Employee Benefit Research Institute）估計，在擁有500名以上員工的企業中，約75%採用「自籌醫療計畫」。聯邦政府雖然也有「無意外帳單法」，但目前並未涵蓋救護車帳單。哈佛大學法學院的一份出版物，最近將救護車費用稱為「無意外帳單法案的最後一個漏洞」。

無奈之下，Sophia以為自己只能支付4500多美元的救護車費用，但事情出現轉機。NBC介入調查這起事件，保險公司重新審核理賠，並表示帳單處理過程出現錯誤，已按照縣政府制定的救護車費率重新處理理賠。最後，Sophia的4517元帳單降至300元，她很感謝媒體的協助處理，「靠自己根本解決不了問題，我感覺被對方敷衍了事。」

報導指出，如果遇到醫療計畫爭議，可以向政府監管機構提出正式申訴。傳統醫療保險可向加州管理醫療保健部門（Department of Managed Health Care）尋求協助；如果屬於「自籌醫療計畫」，則可向聯邦勞工部員工福利保障管理局求助。

精華 FAQ

  • 她因嚴重食物過敏、雙眼腫脹且無法正常回應，朋友代為撥打911，隨後被送醫。事後她收到4517元的救護車自付帳單，金額遠超原先預期。

  • 關鍵在於她參加的是丈夫雇主提供的自籌醫療計畫，由聯邦法規監管，不適用加州AB716。這使得原本應由計畫與救護車公司處理的爭議，落到她身上。

  • NBC介入調查後，保險公司承認處理出錯，改按縣政府救護車費率重算，因此帳單降為300元。若再遇爭議，傳統保險可找加州DMHC，自籌計畫則可向聯邦勞工部求助。

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