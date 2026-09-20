贏麥當勞 全美最佳速食早餐Biscuitville連四年稱霸
美國一家規模不大的南方連鎖餐廳Biscuitville，再度在USA Today「10 Best讀者票選獎」中奪得最佳速食早餐冠軍，擊敗麥當勞和Chick-fil-A等家喻戶曉的連鎖品牌。
USA Today報導，這已是Biscuitville連續第四年拿下最佳速食早餐稱號。2026年的評選中，Biscuitville名列第一，緊隨其後的是Farmer Boys、Del Taco、麥當勞和Chick-fil-A。
該結果之所以令人意外，是因為與它擊敗的那些全國性連鎖品牌相比，Biscuitville的規模實在小得多。該家族經營的餐飲公司共有87家餐廳，分布北卡、南卡和維吉尼亞州。
Biscuitville的版圖仍持續擴張，但仍主要分布在上述三個州。對那些有機會品嘗到Biscuitville的人來說，這家連鎖餐廳早已憑藉一項非常具有南方特色的招牌美食建立口碑——比斯吉（biscuit）。Biscuitville表示，他們的比斯吉都是現場手工製作、每15分鐘新鮮出爐，並以「比斯吉窗口之家」自居。餐單除培根、雞蛋起司和香腸蛋比斯吉等常見選擇外，還提供多種南方風味餐點，包括鄉村火腿、炸雞、玉米糝以及鄉村肉汁。其中還有一款辣味雞肉蜂蜜比斯吉，將炸雞搭配甜甜的蜂蜜，形成甜辣交織的口味。
Biscuitville在USA Today「10 Best讀者票選獎」中再度奪得最佳速食早餐冠軍，而且是連續第4年稱霸，顯示它在早餐品項上的受歡迎程度持續領先。 2026年的評選中，Biscuitville名列第1，後面依序是Farmer Boys、Del Taco、麥當勞和Chick-fil-A。相較之下，它的規模遠小於這些全國性品牌。 Biscuitville以南方特色比斯吉聞名，強調現場手工製作、每15分鐘新鮮出爐，並提供培根蛋起司、鄉村火腿、炸雞、玉米糝和鄉村肉汁等多樣餐點。
精華 FAQ
Biscuitville在USA Today「10 Best讀者票選獎」中再度奪得最佳速食早餐冠軍，而且是連續第4年稱霸，顯示它在早餐品項上的受歡迎程度持續領先。
2026年的評選中，Biscuitville名列第1，後面依序是Farmer Boys、Del Taco、麥當勞和Chick-fil-A。相較之下，它的規模遠小於這些全國性品牌。
Biscuitville以南方特色比斯吉聞名，強調現場手工製作、每15分鐘新鮮出爐，並提供培根蛋起司、鄉村火腿、炸雞、玉米糝和鄉村肉汁等多樣餐點。
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