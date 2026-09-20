頂尖華人學者加速離美 背後原因是？

據報導，2026年至今，已有十多名較受矚目的華人科學家離開美國，轉赴中國大學及研究機構任職。（圖／ChatGPT生成）

中美科技競爭持續升溫之際，愈來愈多曾在美國學習或工作的華人 科研人才轉赴中國任職，包括曾在晶片業 工作超過16年的半導體品質控制專家陳曄。最新研究顯示，這股回流趨勢自2010年代以來逐漸加速，背後既有中國科研投入增加、前沿產業快速發展等吸引力，也與美國科研經費、簽證 政策及對華合作審查的不確定性有關。

根據Inside Higher Ed與泰晤士高等教育報導，2026年至今，已有十多名較受矚目的華人科學家離開美國的重要研究或產業職位，轉赴中國大學及研究機構任職。

最新案例之一是半導體品質控制專家陳曄。他在美國晶片業工作超過16年，近期受聘為浙江大學集成電路學院特聘教授，研究方向包括晶片製造電子設計自動化、檢測、量測及良率提升等。

一份2026年7月發布的研究論文，分析2003年至2022年間120萬學者的科研產出。研究將「回流學者」定義為學術機構署名由海外轉為中國的華人科學家。結果顯示，符合這一定義的回流者從2004年的31人，增至2022年的1409人；截至2022年，研究共辨識出9963名回流者，其中5504人此前在美國研究機構任職。

不過，這項統計依據論文上的機構署名變化，未必完整反映每名學者的移民、居住或就業經歷。研究亦發現，回流效果因領域而異，其中化學領域較為明顯，物理及生命科學的表現則不盡相同。

亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員李其（Lizzi Lee）指出，研究人員移動時帶走的不只是個人技術，也包括如何判斷重要研究問題、管理實驗室及建立合作網絡等難以書面傳授的經驗。

報導指出，華人學者離美人數在2018年後加快。川普首屆政府時，以打擊經濟間諜及未披露的中國關係為由，調查多名在美華人學者。杜克崑山大學公共政策與社會學教授周憶粟認為，川普第二任政府的科研政策、經費不確定性及對中國的審查，進一步推動部分學者離開。

與此同時，中國在人工智慧、電動車、新能源、機器人、先進製造及生物科技等領域快速發展，讓部分研究人員不再認為只有美國才能從事最前沿的工作。雖然矽谷部分職位的薪資待遇可能是中國大型科技公司的二至三倍，但研究資源、主持項目的機會，以及華人在美國職場可能遭遇的升遷障礙，同樣會影響選擇。

多數頂尖人才仍選擇留美。卡內基國際和平基金會追蹤100名2019年在美國機構任職的頂尖中國背景人工智慧研究人員，發現截至2025年仍有87人留在美國；10人轉赴中國企業或大學，另有三人前往其他國家。

回流也並非沒有代價。受訪學者指出，中國大學仍存在行政及政治限制，部分回流者也可能失去原有的國際合作網絡。