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美國與台灣好市多 攜手Uber Eats撒錢 新老會員享折扣

記者張宏／即時報導
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美國已有近600家好市多門市加入Uber Eats平台。（Uber截圖）
美國已有近600家好市多門市加入Uber Eats平台。（Uber截圖）

你的好市多會員卡和UberOne會員含金量都在升值！好市多發力布局全美配送服務，其近600家門市加入Uber Eats配送網絡，擴大配送服務至全美47州，包括加州。此次擴張讓更多消費者能透過Uber Eats購買好市多商品並享受配送服務，且會員享多項專屬優惠。

據Uber的新聞稿，目前全美已有近600家好市多門市加入Uber Eats平台，Uber Eats將囊括消費者所有喜愛的好市多商品，其中包括從新鮮農產品和散裝食品到家居必需品及好市多獨有的商品。要在Uber Eats上訂購好市多商品，用戶可選擇好市多門市，在結帳時新增好市多會員帳戶，然後選擇即時配送或預約配送。

好市多會員和Uber One會員都有相關會員服務與優惠，Uber One會員優惠是符合資格的好市多會員第一年可享Uber One年度會員費50%折扣，第二年起可享20%折扣。Uber One會員在指定雜貨店和零售店下單，訂單金額超過60元即可免除Uber手續費。同時還有Uber禮品卡優惠，在限時期間，Uber及Uber Eats禮品卡將於部分好市多門市及Costco.com銷售，100元禮卡的優惠價格為79.99元。

尚未成為好市多會員的顧客也可在限定時間內透過Uber Eats應用程式註冊成為會員。註冊後首次在好市多下訂單即可享受30%折扣。同時首次在Uber Eats訂購好市多產品，前三筆滿60元或以上的訂單可享20%折扣，每筆訂單最高可節省25元，到期日是11月15日晚11時，特定商店，酒類和其他受管制商品可能不符合優惠條件，最終優惠條款以App實際顯示為準。

南加州華人李小姐親測有效，她說，她是UberOne和好市多的雙會員，雖無法享受新會員的30%福利，但關聯好市多卡後不僅有20%折扣，作為UberOne年費會員還有額外折扣，相當划算，操作也很簡單，大家不要錯過這樣的好康。

Uber總裁兼營運長Andrew Macdonald表示，此次合作擴大將為好市多會員提供更多購物方式，同時讓更多消費者能透過Uber Eats接觸好市多的商品選擇與價格。此次擴展也是Uber與好市多全球合作的一部分。目前除美國外，加拿大、墨西哥、日本、台灣、法國及西班牙等市場的好市多也已加入Uber Eats服務。隨著此次擴展，好市多會員及其他消費者將可透過Uber Eats在更多地區購買好市多商品並享受配送服務。

好市多購買Uber Eats100元禮卡的優惠價格為79.99元。（好市多截圖）
好市多購買Uber Eats100元禮卡的優惠價格為79.99元。（好市多截圖）

南加州華人李小姐親測有效，她是UberOne和好市多的雙會員，雖無法享受新會員的...
南加州華人李小姐親測有效，她是UberOne和好市多的雙會員，雖無法享受新會員的30%福利，但關聯好市多卡後有20%折扣。（讀者提供）

精華 FAQ

  • 目前全美近600家好市多門市已加入Uber Eats，配送範圍擴大到全美47州，讓消費者可直接透過平台訂購好市多商品並選擇即時或預約配送。

  • 符合資格的好市多會員可享Uber One年度會員費首年5折、第二年起8折；Uber One會員在指定雜貨店與零售店單筆滿60元還可免Uber手續費。

  • 新顧客可在Uber Eats內註冊好市多會員，首次下訂單享30%折扣；首次訂購好市多商品的前3筆滿60元訂單可再享20%折扣，每筆最高省25元。

好市多 加州

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