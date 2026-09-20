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嗨中秋嘉年華╱20日精彩繼續 當日送300月餅

記者啟鉻／天普市即時報導
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活動特別準備傳統月餅，兩天每日各發放300個，於傍晚時段免費贈送，讓民眾在欣賞表...
活動特別準備傳統月餅，兩天每日各發放300個，於傍晚時段免費贈送，讓民眾在欣賞表演、參與遊戲及抽獎之餘，也能品嘗應景的中秋美食。月餅開始發放後，現場很快排起長隊，除了華裔民眾，也有不少其他族裔參與，展現中秋文化在多元社區中的交流與分享。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯世界日報與天普市（Temple City）19日、20日連續兩天舉辦2026嗨中秋嘉年華會，適逢世界日報創辦50周年，活動現場洋溢歡樂中秋氣氛。首日活動吸引大批民眾參與，現場除有精彩表演、驚喜抽獎等活動，世界日報也準備免費月餅及點心與民眾分享，熱情的參與者排起長隊領取。

今年活動特別準備傳統月餅，兩天每天各發放300個，於傍晚時段免費贈送，讓民眾在欣賞表演、參與遊戲及抽獎之餘，也能品嘗應景的中秋美食。月餅開始發放後，現場很快排起長隊，除了華裔民眾，也有不少其他族裔參與，展現中秋文化在多元社區中的交流與分享。

由於每日月餅數量有限，首日部分民眾未能領取到，雖感到有些遺憾，但兩天活動連續舉行，民眾20日仍有機會參與活動並領取月餅。

活動結束後，不少家庭仍意猶未盡。來自哈岡（Hacienda Heights）的孫先生一家五口，首次參加世界日報中秋節慶活動。孫先生表示，一家人在現場停留了相當長的時間，整體感覺活動安排十分圓滿，氣氛也很熱鬧。

剛搬到天普市定居不久的謝女士，也帶著家人首次參加活動。她領到月餅後開心地說：「感覺蠻舒服、蠻好的。天氣也很好，孩子們很喜歡。」她更祝福世界日報中秋節慶活動越辦越好。

洛杉磯世界日報與天普市19日、20日連續兩天舉辦「2026嗨中秋嘉年華會」，適逢...
洛杉磯世界日報與天普市19日、20日連續兩天舉辦「2026嗨中秋嘉年華會」，適逢世界日報創辦50周年，活動現場洋溢歡樂中秋氣氛。首日活動吸引大批民眾參與，現場除有精彩表演、驚喜抽獎等活動，世界日報也準備免費月餅及點心與民眾分享，熱情的參與者排起長隊領取。（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 活動由洛杉磯世界日報與天普市共同舉辦，時間為19日、20日連續兩天。活動也正逢世界日報創辦50周年，因此現場特別洋溢節慶與紀念意義。

  • 現場除了精彩表演、驚喜抽獎與遊戲外，還準備免費月餅及點心與民眾分享。月餅於傍晚發放後很快排起長隊，成為活動最受歡迎的項目之一。

  • 不少家庭認為活動安排圓滿、氣氛熱鬧，首次參加者也表示感受舒適愉快。雖然首日月餅數量有限，部分民眾未領到，但20日仍可繼續參與並領取。

中秋 天普 洛杉磯

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