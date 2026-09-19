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助產1000美寶 經營20年華人月子中心 被強制關停

編譯陳盈霖／即時報導
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德愛月子護理中心的經營者通過社媒發布的中心內圖片。（起訴書）
德愛月子護理中心的經營者通過社媒發布的中心內圖片。（起訴書）

福斯新聞台報導，德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）日前對在休士頓（Houston）經營逾20年的「美國德愛月子護理中心」（DeAi Postpartum Care Center）採取強硬行動，勒令其關閉停業。他指控，該月子中心積極協助中國公民規避聯邦移民法，非法「跨海赴美生子」，已協助「超過1000名嬰兒在美國出生」。

德州政府今年4月對美國德愛月子護理中心提起訴訟，在此壓力下，派克斯頓18日指出，該中心已正式停止營運。檢方指出，德愛月子護理中心多年來透過中國熱門社群平台及網站行銷相關服務，經營近20年，一直從事非法「生育旅遊」（Birth Tourism），並聲稱已協助「超過1000名嬰兒在美國出生」。

該機構還被指控直接協助客戶應對美國移民法規，包括「教導中國公民隱瞞赴美生育真正目的，藉此非法入境或滯留美國。」就在日前，該中心還在抖音（TikTok）影片中，提及聯邦政府正「嚴格」查緝生育旅遊，提醒女性「懷孕後才申請觀光簽證易遭拒絕」，建議最好於「懷孕前」就開始申請。

從招攬客戶到寶寶出生，這家機構究竟如何運作？起訴書列出不少具體細節。首先是網上招客。該中心通過中文社群等渠道推廣服務，同時接受中國旅行及赴美生子機構轉介。其社群帳號發出的短視頻，則圍繞準客戶最關心問題展開：單程機票會不會影響入境？需要攜帶多少現金？懷孕後什麽時候赴美？入境時是否應隱瞞信息？吸引客戶諮詢後，機構再引導他們轉到微信、電話、短信或郵件中，進一步討論個人方案。

檢方指控，該中心不僅指導客戶申請簽證，還協助準備申請材料和領事館面試，將實際以生育為主要目的的赴美行程，申報為旅遊。

調查員表示，該月子中心至少在糖城（Suger Land）、休士頓、列治文（Richmond）與羅森堡（Rosenberg）等地房產內營運，有時每處房產會同時安排多個家庭，高峰時曾一天協助多達20產婦分娩。

根據起訴書，近20年以來，被告一直經營非法、危險且不誠實的「生育旅遊」業務，將中國公民帶到美國，唯一目的是在美國生孩子，取得出生公民權，但這並非旅遊。

派克斯頓並在聲明中表示，「該中心的計畫，不僅助長對德州的入侵，還涉及包庇和協助違反移民法。」根據參議院國土安全暨政府事務委員會，所謂「生育旅遊」，是指孕婦前往美國生產，好讓子女取得美國公民身分的行為。

在德州經營20年的德愛月子護理中心，今年4月遭德州政府提起訴訟後，日前被勒令停業...
在德州經營20年的德愛月子護理中心，今年4月遭德州政府提起訴訟後，日前被勒令停業。（起訴書）

精華 FAQ

  • 德州檢察長指控該中心長年協助中國公民規避聯邦移民法，透過生育旅遊方式非法赴美產子，並教導客戶隱瞞目的、包裝簽證申請，因此提起訴訟並勒令停業。

  • 檢方稱其透過中文社群平台招攬客戶，協助準備簽證與面試材料，並引導對外申報為旅遊行程，還建議如何應對入境審查，等於協助客戶以不實方式進入美國。

  • 調查員指出，該中心至少在糖城、休士頓、列治文與羅森堡等地房產內營運，部分地點同時安排多個家庭，高峰時一天可協助多達20名產婦分娩，且自稱累計超過1000名嬰兒在美出生。

移民 德州 休士頓

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