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加州高鐵奢豪開銷全民買單 泡酒吧、雪茄館也報銷

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加州高鐵局發布的列車想像圖。 (hsr.ca.gov)
加州高鐵局發布的列車想像圖。 (hsr.ca.gov)

福斯商業新聞報導，根據加州監察長辦公室（OIG）最新調查報告，加州高鐵管理局官員對外部顧問公司申報的高達200萬元差旅開銷，幾乎全數照單全收，包括酒吧、雪茄館等「可疑場所」的高檔奢靡消費。

這項耗資1260億元的重大建設計畫，早已成為全美公帑浪費的代表案例，如今又爆出奢豪消費醜聞。自加州選民公投通過該計畫至今已過16年，近期評估更提出警訊，指出該專案的資金恐將在2027年底前全數耗盡。

加州監察長辦公室日前公布的審計報告指出，在過去兩年，納稅人被迫為顧問人員誇張行徑買單。

監察長辦公室表示，在2024-25與2025-26財政年度，加州高鐵管理局共向四家外部顧問公司支付超過200萬美元的差旅相關費用。

審查發現，約60%（即68萬500元）未事先取得差旅核准；此外，有54萬3400元開支屬於「不得報銷」之列。在部分案例中，管理局人員直到收到發票請款，才知悉對方有出差，且往往僅憑「典型的周一至周五行程」等含糊理由，便直接核銷。

審計報告直指監管嚴重失職，並強調該機構的行徑「完全違背其作為公共資源守門人的職責」。

報告指出，顧問申報的並非標準商務差旅，而是一連串未經事前許可、前往「可疑場所」的高檔奢靡消費。其中，跨國財務諮詢巨頭KPMG LLP被點名，該公司向管理局申報前往夜店、提基主題酒吧及雪茄館的車資。此外，納稅人的荷包還為密室逃脫遊戲、丹弗壽司餐廳消費，以及前往高檔牛排館的25英里「舒適型優步（Uber Comfort）」車資全數買單。

這類浮濫報銷甚至延伸至顧問的日常生活，管理局曾多次為顧問報銷往返沙加緬度地區Planet Fitness健身房的叫車費用。

其中一名顧問僅在沙加緬度市中心行駛不到1英里，便申報要價40元的高級尊榮車款「Uber Black」的費用。

在空中交通方面，有顧問完全避開民航客機，改搭私人飛機自華盛頓特區飛往加州。該顧問自行估算「尊爵級」民航機單程票價4182元，管理局未加審查即照單全付。

爭議報銷項不止於此。一法律顧問單年在丹弗與沙加緬度之間往返30趟，不僅申報4萬800元的差旅報銷，甚至還以「差旅工時」為名額外申報8萬6500元。此外，儘管合約明文禁止跨國行程，管理局仍支付11萬8000元的海外差旅費。

加州高鐵管理局發言人表示，當局「嚴肅看待這份報告的調查結果」，並承諾將與監察長辦公室密切合作，全面整頓監督體系的漏洞。

精華 FAQ

  • 審計指出，加州高鐵管理局對外部顧問的差旅報銷幾乎照單全收，且缺乏事前核准與實質審查，導致大量不應報銷的奢華開支被公帑吸收。

  • 包括夜店、提基酒吧、雪茄館、密室逃脫、壽司店、高檔牛排館的叫車費，甚至還有往返健身房的交通、私人飛機與海外差旅費用。

  • 事件凸顯該計畫長期存在監督漏洞與財務風險，外界也擔憂資金可能在2027年底前耗盡，進一步加深對這項1260億元工程的質疑。

公投 加州 高鐵

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