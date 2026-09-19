連4年打敗史丹福 培育最多創業家是加州這大學

柏克萊加大（UC Berkeley）連續四年蟬聯全球大學創業排名榜首。（柏克萊加大臉書）

柏克萊加大 （UC Berkeley）連續四年蟬聯全球大學創業排名榜首，培養最多獲創投支持的企業創辦人。金融及市場數據機構PitchBook發布的2026年排名顯示，美國頂尖大學在培育創業人才方面持續占據全球主導地位。

PitchBook此次統計2015年1月1日至2026年8月1日期間，校友創辦企業曾獲創業投資（venture capital）融資的創業家，並結合全球創投投資數據，以及超過22萬2000名企業創辦人的教育背景進行分析。

PitchBook將種子輪、早期及後期創投、天使投資等融資輪次納入「獲創投支持」的計算範圍。由於一家公司可能由多名創辦人共同成立，且部分創業家曾就讀多所大學，因此同一創辦人可能同時計入不同學校的統計。

此次排名分為大學校友創業家、研究所校友創業家及MBA創業家三大類。其中，研究所類別涵蓋在該校取得任何高等學位、包括MBA的創辦人；MBA類別則僅計算最高或唯一學位為MBA的創辦人。

在大學校友創業家排名中，柏克萊加大以2155家獲創投支持的新創企業居全球第一，共有2380名大學部校友在統計期間內創辦企業。史丹福大學 、哈佛大學、康乃爾大學及麻省理工學院（MIT）分居第二至第五名。

柏克萊加大在女性創業家方面也表現突出。PitchBook統計顯示，共有345名柏克萊加大女畢業生成為企業創辦人，數量同樣居全球大學之冠。

柏克萊加大校長Rich Lyons表示，柏克萊一直鼓勵學生走出自己的道路，這種精神若與世界級研究能力及對公共利益的重視相結合，就能創造出巨大的成果。