「嗨中秋」正登場 特色攤位、表演、抽獎等好戲連台

由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦為時兩天的「2026嗨中秋嘉年華」，19日（周六）中午開始在天普市公園熱鬧登場。（本報檔案照）

由世界日報洛杉磯 社與天普 市政府共同舉辦為期兩天的「2026嗨中秋 嘉年華」，19日中午開始在天普市公園熱鬧登場。今年的嘉年華集結多家美食、飲品與文創小物特色攤位，舞台演出、萌寵走秀、驚喜大抽獎與限時特賣和免費月餅分享好戲連台。

今年活動特別新增一項亮點，19日傍晚在主舞台舉辦第一屆「萌寵走秀派對」，寵物飼主們將帶家中毛小孩一起同樂，現場人氣最高的狗將獲得精美有趣伴手禮品，為毛小孩與主人留下難忘中秋回憶。

除好吃好玩的市集，世界日報也將在活動兩日傍晚時分於主舞台進行驚喜大抽獎，今年獎項相當豐富，其中包括由長榮航空提供的「洛杉磯至台北來回豪經艙機票」ㄧ張，以及中華航空提供的洛杉磯／安大略至台北經濟艙來回機票一張、韓國人氣超市H Mart禮券、Yaamava Resort & Casino at San Manuel所提供的李宗盛演唱會門票、LA Auto Show提供的展會門票(展會日期11月20日至11月29日)，以及OSIM按摩商品等多項大獎。民眾只需在活動當日前往服務台，即可免費領取抽獎券。活動兩日傍晚時分將在主舞台抽出多項大獎，只要有領取抽獎券，並且抽獎時在現場觀看，就有機會把大獎抱回家。

傳統中秋美食分享今年一日既往，300個月餅將在兩天活動的傍晚時分免費發放，讓大家在欣賞精彩演出、參加驚喜抽獎之餘，品嘗香甜月餅，感受濃濃的中秋節慶氛圍。

活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue，Temple City，CA 91780）。