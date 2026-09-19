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「嗨中秋」正登場 特色攤位、表演、抽獎等好戲連台

洛杉磯訊
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由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦為時兩天的「2026嗨中秋嘉年華」，19日...
由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦為時兩天的「2026嗨中秋嘉年華」，19日（周六）中午開始在天普市公園熱鬧登場。（本報檔案照）

由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦為期兩天的「2026嗨中秋嘉年華」，19日中午開始在天普市公園熱鬧登場。今年的嘉年華集結多家美食、飲品與文創小物特色攤位，舞台演出、萌寵走秀、驚喜大抽獎與限時特賣和免費月餅分享好戲連台。

今年活動特別新增一項亮點，19日傍晚在主舞台舉辦第一屆「萌寵走秀派對」，寵物飼主們將帶家中毛小孩一起同樂，現場人氣最高的狗將獲得精美有趣伴手禮品，為毛小孩與主人留下難忘中秋回憶。

除好吃好玩的市集，世界日報也將在活動兩日傍晚時分於主舞台進行驚喜大抽獎，今年獎項相當豐富，其中包括由長榮航空提供的「洛杉磯至台北來回豪經艙機票」ㄧ張，以及中華航空提供的洛杉磯／安大略至台北經濟艙來回機票一張、韓國人氣超市H Mart禮券、Yaamava Resort & Casino at San Manuel所提供的李宗盛演唱會門票、LA Auto Show提供的展會門票(展會日期11月20日至11月29日)，以及OSIM按摩商品等多項大獎。民眾只需在活動當日前往服務台，即可免費領取抽獎券。活動兩日傍晚時分將在主舞台抽出多項大獎，只要有領取抽獎券，並且抽獎時在現場觀看，就有機會把大獎抱回家。

傳統中秋美食分享今年一日既往，300個月餅將在兩天活動的傍晚時分免費發放，讓大家在欣賞精彩演出、參加驚喜抽獎之餘，品嘗香甜月餅，感受濃濃的中秋節慶氛圍。

活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue，Temple City，CA 91780）。

精華 FAQ

  • 活動由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦，為期2天，地點在天普市公園，地址是5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780。

  • 今年首度加入「萌寵走秀派對」，19日傍晚在主舞台登場，邀請飼主帶毛小孩同樂，現場人氣最高的狗還可獲得精美伴手禮品。

  • 民眾可到服務台免費領取抽獎券，傍晚在主舞台抽出長榮、華航機票等大獎，另有H Mart禮券、演唱會門票與OSIM商品，並免費發放300個月餅。

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