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手慢無 加州這女裝要關33店 優惠低至1折

記者楊青/即時報導
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女性輕奢品牌Francesca's，近日正式進入最後清算階段。其中即將關閉的南加...
女性輕奢品牌Francesca's，近日正式進入最後清算階段。其中即將關閉的南加州18家分店，四季女裝、洋裝、首飾、配件及禮品全部一次出清。（取自Francesca's臉書）

女性輕奢品牌Francesca's破產保護案，近日進入最後清算階段。這家曾在全美擁有約700家門市的女性精品店，將關閉加州33家分店，四季女裝、洋裝、首飾、配件及禮品全部一次出清。

創辦於1999年的Francesca's主打女性服裝、首飾、配件、禮品及婚禮相關商品，主攻大型購物中心和中高檔商場。其實體店在2010年前後的數字為約200家，2016至2017年前後，全美門市一度接近700家，年營收約5億元。

但隨著零售環境改變、經營成本增加，加上疫情對實體零售業的衝擊，Francesca's財務狀況逐漸惡化。公司2026年2月申請破產保護，法院近期批准其破產計畫，Francesca's隨即進入全面清算。法院同時批准其以700萬元出售其智慧財產權給Stand Out For Good Inc.，該公司是Altar'd State的母公司。

Francesca's此波關閉的33家門市中，18家位於南加州，在洛杉磯及聖蓋博谷周邊的包括：

• The Shoppes at Santa Anita（400 S. Baldwin Ave. Suite 372-L, 亞凱迪亞）

• Westfield Fashion Square（14006 Riverside Drive Suite 72, 休曼橡林）

• The Shoppes at Chino Hills（13855 City Center Drive Suite 3040, 奇諾岡）

更多分店，可至Francesca's官網查詢。目前可看到相當低的商品價格，例如部分洋裝原價50至66元，目前標價約9.97至29.98元，折扣幅度55%至85%。不過，這些網頁上的商品並不代表實體店一定還有庫存，因此消費者最好先確認門市目前是否仍營業，再前往。

精華 FAQ

  • 公司已進入最後清算階段，將關閉加州33家門市，並把店內四季女裝、洋裝、首飾、配件與禮品等商品一次出清，全面退出實體零售市場。

  • 品牌雖曾在全美擁有約700家門市，但後來因零售環境改變、經營成本上升，再加上疫情衝擊實體店營運，財務狀況持續惡化，最終申請破產保護並進入清算。

  • 部分商品如原價50至66元的洋裝，現在標價約9.97至29.98元，折扣約55%到85%。不過網頁庫存不一定代表門市現貨，前往前最好先確認店面是否仍營業。

加州 疫情 破產

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