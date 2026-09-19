創立25年加州服裝巨頭壯士斷腕 為生存關177門市

創立於橙縣的知名品牌Torrid去年至今，已累計關閉177家門市。圖為其服裝走秀。路透社

加州 郵報報導，南加州代表性時尚零售商，正面臨實體門市的殘酷洗牌，關店潮持續延燒。創立於橙縣 的知名品牌Torrid去年至今，已累計關閉177家門市。該公司表示，這是推動數位銷售轉型策略的一環。

這家大碼女裝品牌此前曾宣布，預計總計將關閉約180家門市。Torrid執行長哈珀（Lisa Harper）在日前的財報電話會議中表示，數位通路仍是顧客的首選，目前已佔總需求近70%。Torrid正加速轉型為以數位為主導的營運模式，其中包括優化實體門市布局。

哈珀指出，此舉將有助公司「降低固定成本，並將資源重新投入能帶動長期成長的領域」。

截至本月，Torrid在全美、波多黎各及加拿大的門市總數已縮減至457家，但執行長強調這在預期掌控之中。

哈珀在公司最新財報會議上表示，在此過渡期內，顧客留存率依然強勁，行銷策略也成功將客流引導至線上通路或鄰近門市。

Torrid成立於2001年，首家門市開設於橙縣布瑞亞市的布瑞亞購物中心（Brea Mall），主要販售10至30號尺碼的女裝與配件。

財務表現方面，該公司第二季淨銷售額為2億3170萬美元，相較去年同期的2億6280萬美元下滑11.8%，第二季同店銷售額亦衰退6.3%。

然而，毛利率（衡量盈利能力的指標）表現卻逆勢走強，由去年同期的35.6%上升至38.7%。淨利更達到520萬美元，遠優於去年第二季的120萬美元。

大幅縮減門市規模的斷腕舉措，長期來看或將有利於企業營運。

RTM Nexus執行長Dominick Miserandino向TheStreet分析指出，Torrid大幅淘汰實體店面，是不得不面對的殘酷現實，因為實體門市已成為侵蝕獲利的負擔。當線上銷售佔比超過七成，繼續維持數百家低坪效的商場租約無疑是在燒錢。

他進一步解釋，隨著客群消費習慣明顯轉向網購，關閉實體門市正好符合顧客的實際需求。

創立於橙縣的知名品牌Torrid去年至今，已累計關閉177家門市。圖為其服裝走秀。路透社