工作日上午也擠滿人 華人瘋搶超市這一物

位於阿罕布拉的一家華資超市內，眾人搶購每磅0.99美元的夏威夷紫番薯。（記者子為╱攝影）

阿罕布拉 一華資超市16日擠滿顧客，一、兩個促銷貨台甚至被人群圍上好幾圈。有人仔細挑選，有人一拿就是一大袋，熱鬧場面讓首次進店的華人 張女士相當意外。

張女士平時有固定購物的超市。16日，她在阿罕布拉The Marketplace購物廣場健身後，想起家中缺少蔥薑，便順道第一次走進廣場內的美國超市（US Supermarket），原本只打算簡單買幾樣東西。

一進門，她就發現店內人潮遠超預期，幾乎每排收銀通道前都有數名顧客等候，蔬果、生鮮及海鮮區更是站滿民眾。其中一個貨台前圍得水洩不通，張女士好奇上前，才發現眾人搶購的是每磅僅售0.99美元的夏威夷 紫番薯。

她說，顧客都挑得十分仔細，不少人一次裝滿一大袋。其他蔬果區同樣買氣旺盛，許多人推著購物車在貨架間逐一比較。張女士留意到，店內多種蔬果每磅售價不到1美元，難怪不少顧客的購物車中都裝滿。

張女士逛過後發現，店內除生鮮外，還有不少華人零食、調味料及醬料。以她平時購物的經驗來看，部分商品比常去的超市及網上售價便宜一些。近期網路評論中，也有消費者稱讚該店商品價格、種類，以及蔬果和生鮮品質；不過個別商品價格及品質仍可能隨進貨批次而變化。

中秋節將至，超市入口處已擺出大批月餅，品牌及口味選擇不少。其中一盒稻香村傳統月餅售價3.99美元，價格相對親民，除自己食用，也適合作為節日小禮。

低價生鮮受歡迎，也與民眾持續面對的食品開支壓力有關。勞工統計局9月公布的最新數據顯示，洛杉磯地區8月整體物價較一年前上漲3.6%，居家食品價格上漲3%，水果和蔬菜上漲3.1%，穀物及烘焙食品價格上漲3.6%。

儘管店內人多，張女士表示，收銀速度比預想中快，結帳並未等候太久。美國超市經營者陳楚華此前接受本報訪問時表示，他多年來為南加州多家超市供應生鮮蔬果及進口食材，與供貨商聯繫廣泛，部分商品能以較低價格出售。

超市入口處已擺出大批月餅，品牌及口味選擇不少。其中一盒稻香村傳統月餅售價僅3.99美元。（記者子為╱攝影）