旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

倪北嘉退休回台後和「中華之聲」的記者們聚餐。前排左起：高愛倫、秋華、楊燕；後排左起：倪北嘉、葉瓊菱。（圖／倪北嘉提供）

少小離家老大回。在美國生活40年後退休 返台，倪北嘉不諱言，很多方面需要重新適應。

「回來」不是回到原點，是重新生活的開始。倪北嘉說，眼前的台灣固然熟悉，卻又不完全是記憶中的那個台灣，而他也不是40年前離開的那個人。

回台灣首先「要習慣小，不像美國房子很大，有庭院」，回到台灣後，居住空間明顯縮小，「我把外面的公園、大學校園，當成自己的大庭院」。嘉義大學附近、文化公園一帶的綠地、步道，成了他的「戶外客廳」；市場、公園、街道，也成了生活的一部分。有意思的是，洛杉磯 生活圈「很大」必須要開車；回台灣後，每天走6000、7000步成為日常。他笑言，現在可以「健步如飛」。

「天氣也要重新適應。」倪北嘉說，洛杉磯乾燥，嘉義濕熱，對一個在南加州 生活40年的人來說，這個差別非常直接，「每天走出去就是汗」，但「把每天流汗，想成是在排毒」。

比房子和天氣更需要適應的，其實是「人」。倪北嘉說，早年離開台灣，同學、朋友大家都年輕；40年後再回來，各走出不同人生路，同學中有人當了醫院院長，有人成為名醫，有人成為建築師，「以前同學都很成功」，這讓他有時也忍不住想：如果當年沒出國，自己現在會是什麼樣？

「我的美國40年，也是別人沒有的。」他回憶，雖然本身學的是建築，卻一路走進媒體與社區舞台。從第一家廣播電台中華之聲開始，參與洛杉磯華人廣播、電視以及社區活動，都是寶貴經歷。

40年累積的朋友、觀眾、同事及生活記憶，不會因為搬家切斷。倪北嘉說，現在生活在嘉義，仍然會關心洛杉磯的天氣、新聞和華人社區消息；台灣與美國雙重國籍的優勢，也使往來兩地變得更容易。倪北嘉說，他很多在美國居住多年的朋友，這些年都退休回台養老，大家見面機會很多，每個都帶回人生沉甸甸的收穫，每次聚會又是一次人生的再收穫。他笑說，他會時常想念過去，想念洛杉磯和美國，但他的台灣退休生活，愈來愈有滋有味。

歸亞蕾（中）回台過生日，倪北嘉（右）應邀參加生日宴。右為歸亞蕾先生張夢奎。（圖／倪北嘉提供）

倪北嘉（后排左三）和台灣的藝人朋友們聚餐。（圖／倪北嘉提供）