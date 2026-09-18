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逼舔尿、喝馬桶髒水...加州7歲女遭鐵鍊囚禁「如地獄」

逼舔尿、喝馬桶髒水...加州7歲女遭鐵鍊囚禁「如地獄」

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加州一女童勇敢逃離叔叔與其女友住房，她曾「殘暴虐待」，包括電子煙燙傷、挨餓，甚至...
加州一女童勇敢逃離叔叔與其女友住房，她曾「殘暴虐待」，包括電子煙燙傷、挨餓，甚至被迫喝骯髒馬桶水。圖為聖地牙哥警方逮捕示意圖。（取自聖地牙哥警局）

People新聞網報導，加州一女童勇敢逃離叔叔與其女友住房，她曾「殘暴虐待」，包括電子煙燙傷、挨餓，甚至被迫喝骯髒馬桶水，檢方查看現場稱宛如地獄。涉案的休斯（Devin Hughes）與雷諾斯（Kayla Reynolds）日前各被判25年監禁。

聖地牙哥縣地方檢察官辦公室發布新聞稿，該7歲女童逃到鄰居家時，「全身布滿瘀傷、疤痕、燒燙傷痕跡，眼部嚴重瘀青黑腫」。她當時向鄰居哀求「能否收留她同住，她一直在家裡挨打受虐」。

鄰居隨即報警。警方趕抵現場調查發現，女童此前一直與39歲的休斯及32歲的雷諾斯同住。

這對情侶育有三名親生子女。兩人遭警方逮捕，被控酷刑、虐童、造成人身傷害、蓄意殘害以及極可能造成重大身體傷害的攻擊罪等多項重罪。

檢方指出，兩人在今年3月對其中15項重罪指控認罪；其施暴行徑包含但不限於「飢餓折磨、火燒燙傷以及強迫餵藥」等。

女童於2025年7月冒險從該住所脫逃，隨後向聖地牙哥縣警局警員詳述她遭叔叔與其女友虐待的恐怖經歷。

聖地牙哥縣檢察官辦公室表示，根據女童陳述，被告用折疊刀割她頭髮、以電子煙燙傷她、讓她挨餓，甚至強迫她喝骯髒馬桶水。此外，她還被逼憋尿直到尿褲子，隨後再被迫用舌頭將地上的尿液舔乾淨。

小女孩還表示，她在這處房屋的大多數時間，都被人用鐵鍊鎖在跑步機上，且只能睡地板。

談及眼部的嚴重瘀青，女童向警方表示，「是叔叔用束帶將她的雙手反綁在背後，接著將她絆倒受傷」。

警員前往搜查該處住所時，「發現極其惡劣的居住環境」，同時搜出「電子煙、束帶與鋼纜鎖等證物，證實小女孩所言非虛」。聖地牙哥縣檢察官Summer Stephan痛心表示，對7歲兒童施加如此程度虐待，極度殘忍且令人心碎，現場宛如地獄。

警員亦指出，受害女童當時嚴重營養不良；不過當局隨後發布好消息，表示女童健康狀況已有好轉，體重並已增加了5磅。

若懷疑有兒童遭虐待，可致電Childhelp全美虐童防範熱線1-800-4-A-Child（1-800-422-4453），或至官網www.childhelp.org。所有通話均免費且全程保密。該熱線提供超過170種語言服務，全年無休24小時運作。

精華 FAQ

  • 7歲女童是在2025年7月冒險逃離住處，跑到鄰居家求助，並表示自己長期在家中挨打受虐。鄰居立刻報警，警方到場後才揭開這起嚴重虐童案件。

  • 女童指稱自己被電子煙燙傷、挨餓、被迫喝骯髒馬桶水，還曾被逼憋尿後舔地上尿液。她也說自己常被鐵鍊鎖在跑步機上，只能睡在地板上。

  • 涉案的39歲休斯與32歲雷諾斯被控酷刑、虐童等多項重罪，之後對其中15項指控認罪，最終各被判25年監禁，案件也引發外界強烈震驚。

加州 聖地牙哥 電子煙

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