獨╱阿里前高管南加神秘死亡案調查結束 警這麼說

中國阿里巴巴前高管、亞市43歲華男陳理死亡。（亞凱迪亞警局提供）

中國阿里巴巴前高管、亞市43歲居民陳理（Li Chen）8月21日失聯後被發現死於車內，洛杉磯 縣警局已完成調查，雖然屍檢報告還未公布，但警方16日致電本報表示，目前可確定無外力介入。

根據洛縣 法醫資訊，陳理死亡地點是車內，可能是此前亞市警局尋人啟事提到的白色2024年款Honda CR-V車，位於洛縣警局La Crescenta分局轄區內，死亡時間是8月28日，屍體已交親屬認領。截至9月18日，死因還是「Deferred」（延後／暫緩確認）狀態。

洛縣警局警探16日聯繫本報表示，警方已完成調查，仍在進行相關程序，死因也等待確認。目前看來沒有任何跡象顯示有可疑外力介入（no signs of foul play）。如去法醫處查詢，會看到死因標示為「Deferred」，當這樣標示時，可能有很多不同原因，法醫仍在等待部分檢測的結果。比如說，他可能是意外死亡，也可能是自殺，或有時是在等待毒理學檢驗（toxicology）的結果，最終死因將由法醫決定。

陳理最後一次被看到是8月21日，之後亞市警方發布尋人啟事，陳理失蹤時身穿一件長款黑色外套，內搭長袖黑色Polo衫，腳穿黑色跑鞋。之後一直杳無音信。亞凱迪亞警方9月4日公布陳理已死亡。據當初亞市警方發布的尋人啟事中，曾提到他失聯有潛在安全風險。

之前聯繫本報幫忙尋找陳理的兩個朋友，對警方沒有外力介入的初步判定表示不解，因為他失蹤前還在問要不要玩遊戲，印象中陳理是很開朗的人，天天接送孩子運動，還總把兒子掛在嘴邊。

此事因涉及阿里巴巴公司前員工在中國網路引發熱議，一度衝到微博熱搜，但多數聚焦在其是否夠格稱為阿里高管及到美國生活大不易的有意圖性延伸，沒有更多有效信息。

目前洛縣法醫網站顯示，陳理死亡地點是洛縣警局La Crescenta分局轄區內，死亡時間是8月28日。(洛縣法醫網站截圖）