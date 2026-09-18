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窗邊突冒「小顆粒」華人一查嚇壞：白蟻已藏多年

窗邊突冒「小顆粒」華人一查嚇壞：白蟻已藏多年

記者朱敏梓╱洛杉磯即時報導
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朱女士家中窗框附近反覆出現大量細小顆粒，經白蟻防治人員判斷，疑為乾木白蟻排出的糞...
朱女士家中窗框附近反覆出現大量細小顆粒，經白蟻防治人員判斷，疑為乾木白蟻排出的糞粒。（朱女士提供）

加州氣候溫暖，住宅容易遭白蟻入侵。居住在巴沙迪那市的朱女士近日發現，書房窗邊及地面突然出現許多黃色細小顆粒。她起初以為，只是從室外飄進來的灰塵，沒想到清理後又反覆出現。白蟻防治人員表示，這些不起眼的顆粒很可能是乾木白蟻的排泄物，意味著白蟻或許已經在窗框內藏身多年。

朱女士表示，她最初看到窗邊和地面散落一些黃色顆粒時，並沒有放在心上。由於前一晚曾經開窗，她以為只是風從室外帶進來的飛塵，隨手便將地面清理乾淨。

第二天早上，相同的顆粒再次出現在原處，她仍然沒有多想。沒想到當天晚上，地上的顆粒突然變得更多，其中以窗框附近最為密集，而且集中在某一小塊區域。

就像粉塵清理完還出現

「顆粒非常小，看起來就像粉塵一樣，散落一地。」朱女士說，由於清理後仍不斷出現，她開始覺得不對勁，於是拍下照片，分別詢問ChatGPT等多個人工智慧平台，得到的答案竟都指向白蟻排泄物。

這一結果讓朱女士十分害怕。她過去曾在南加州街頭看到一些房屋被巨大的帳篷完全罩住，以進行全屋燻蒸除白蟻作業，她擔心自己居住的房屋也已經遭到嚴重侵蝕。由於家中還有小寶寶和寵物狗，她尤其憂慮日後若使用殺蟲劑等藥物，是否會影響家人及寵物的健康。

擔心房子是否已被吃空

她立即聯絡白蟻防治人員，但當時正逢周末，對方要再過兩天才能上門。等待期間，她不敢隨意敲打或拆動窗框，也不知道蟲害究竟局限在書房，還是已經蔓延至房屋其他位置。「那個周末過得膽戰心驚，一直擔心房子是不是已經被白蟻吃空了。」朱女士說，真正令她不安的，不只是地上那些細小顆粒，而是完全看不到木材內部究竟發生了什麼。

朱女士表示，專業防治人員上門檢查後，確認這些黃色顆粒確實來自白蟻。不過，目前發現問題的位置主要集中在書房窗框附近，房屋是否還有其他受侵蝕區域，仍須進一步檢查。

在南加州從事白蟻防治工作的Oscar表示，從顆粒形態及掉落位置判斷，朱女士家中出現的可能是乾木白蟻。這類白蟻直接棲息在乾燥木材內，不需要接觸土壤，尤其容易侵入窗框、門框、屋簷及其他木製結構。

Oscar指出，乾木白蟻在木材內活動，當排泄物逐漸累積後，便會尋找細小孔洞將其推出。因此，屋主即使把地面清理乾淨，隔一段時間後仍可能在相同位置看到新的顆粒。

這類排泄物通常呈細小顆粒狀，顏色與白蟻啃食的木材有關。南加州住宅普遍使用顏色偏黃的木材，排出的顆粒也可能呈淡黃色或棕黃色，容易被誤認為灰塵、沙粒或木屑。

Oscar表示，若排泄物已經頻繁出現，白蟻可能已在木材內棲息四至五年，只是屋主最近才察覺。不過，實際存在時間及入侵範圍，仍須根據現場蟲害程度及木材受損情況判斷。

他提醒，白蟻長期藏在木材或牆體內部，初期很難察覺。民眾若發現窗框或門框附近反覆出現來源不明的細小顆粒，即使數量不多，也不要只是清掃了事，應及時請專業人員檢查，以免錯過早期發現蟲害的機會。

精華 FAQ

  • 她先在書房窗邊與地面看到黃色細小顆粒，以為只是前一晚開窗後從室外吹入的灰塵或飛塵，所以先自行清理，沒有立刻懷疑是蟲害。

  • 因為顆粒會在清理後反覆出現，而且集中在窗框附近，外觀又像細粉或木屑，這符合乾木白蟻在木材內活動後，把排泄物從小孔推出的特徵。

  • 乾木白蟻常棲息在窗框、門框、屋簷等乾燥木材內，初期不易察覺；若反覆看到來源不明的細小顆粒，應盡快請專業人員檢查，不要只靠清掃處理。

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