睡覺時這一小習慣 恐增心梗、中風風險

睡覺時開一盞小燈，亮度看似微弱，長期下來卻可能與心臟結構改變及心血管疾病風險有關。（ChatGPT生成）

睡眠不足可能增加心臟病 風險，是許多人熟知的健康觀念。但一項新研究發現，即使睡眠時間看似足夠，另一個常被忽略的因素，仍可能與心臟結構改變，以及心臟衰竭、中風 、心肌梗塞和心血管疾病 死亡風險升高有關。

這個因素不是睡姿或室溫，而是睡眠期間接觸到的光線。杜蘭大學研究員發現，夜間即使只有3勒克斯（lux）以下的微光（相當昏暗，甚至可能低於走廊夜燈透入臥室的亮度），也與多項心血管風險存在關聯。不過，研究僅證實兩者相關，尚不能斷定夜間光線直接造成心臟疾病。

健康網站Health報導，這項刊登於歐洲心臟期刊（European Heart Journal）的研究，分析英國生物樣本庫逾1萬1000參與者的資料。參與者年齡介於40至69歲，研究開始時身體相對健康，沒有確診心血管疾病。2013年至2015年間，參與者連續七天在睡眠期間佩戴可偵測環境光線及活動的腕部裝置，約三年後接受心臟掃描，研究人員再持續追蹤八至十年，分析光線暴露與心臟健康之間的關聯。

結果顯示，夜間接觸較多光線者的左心室較厚、較重，肌肉質量與心室壁厚度約增加2%。心肌增厚可能伴隨僵硬，影響心臟正常泵血。

西達賽奈醫療中心心臟科醫師Arash Bereliani指出，這類變化是心臟承受壓力的跡象。研究亦發現，夜間光線與心臟衰竭、中風等疾病，以及心血管疾病死亡風險升高有關。

休士頓衛理公會舒格蘭醫院心臟科主任Rasi Wickramasinghe表示，夜間光線可能抑制褪黑激素，使睡眠縮短或變得零碎。褪黑素除向大腦傳遞入睡訊號，也有助夜間血壓下降10%至20%。研究分析顯示，睡眠時間縮短可解釋夜間光線與心臟問題之間約24%至49%的關聯。

不過，研究仍有局限。研究員僅測量參與者一周的光線接觸，未必代表長期習慣，也未單獨分析手機等電子產品發出的藍光。此外，路燈較亮的住處，也可能面對街道噪音或空氣汙染，這些因素同樣可能影響心血管健康。

Bereliani建議，睡覺時可使用遮光窗簾，以深色膠帶蓋住電器上的LED燈，將數位時鐘換成指針時鐘，並把手機放在臥室外充電或收進抽屜。必須保留夜燈者，可將燈設在接近地面位置，或改用僅在需要時開啟的感應式照明；配戴舒適、合臉的眼罩，也有助減少光線刺激。