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65歲就享免費醫療？退休族3大迷思 恐讓醫療費超支

記者謝雨珊／即時報導
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許多民眾以為年滿65歲就能享「免費醫療」，但有三項常見誤解，恐讓退休族面臨額外保...
許多民眾以為年滿65歲就能享「免費醫療」，但有三項常見誤解，恐讓退休族面臨額外保費、罰款甚至龐大的自付醫療費。（美聯社）

許多民眾以為年滿65歲就能享「免費醫療」，但有三項常見誤解，恐讓退休族面臨額外保費、罰款甚至龐大的自付醫療費。

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫（Medicare）通常從65歲起適用。USA Today報導，準備退休的民眾若沒有提前搞清楚保費、投保期限及保障範圍，可能在退休後才發現醫療支出遠比預期更高，衝擊退休財務規畫。

迷思一：紅藍卡完全免費

紅藍卡並非完全免費。多數參保者可免保費享有住院醫療保障，也就是Part A，但涵蓋門診及部分醫療服務的Part B需每月支付保費。同時領取紅藍卡與社安金的民眾而言，Part B保費通常直接從每月社安金中扣除。

此外，傳統紅藍卡的Part A、Part B不包含處方藥保障。民眾若需藥物保障，須另外投保Part D處方藥計畫，或選擇整合型的Medicare Advantage（Part C）計畫。部分計畫雖不收取月保費，但仍可能產生自付額、共同保險及其他費用，處方藥的自付額也會依藥物及保險計畫而不同。

迷思二：65歲一到就要立即投保紅藍卡

65歲不代表所有人都必須加入紅藍卡。若仍在工作且擁有符合規定的雇主團體醫療保險，通常可延後投保，並在團體保險結束後取得特殊投保期。但若沒有符合規定的醫療保障，卻未在期限內投保，可能面臨延遲投保附加費。

紅藍卡首次投保期一般從65歲生日當月前三個月開始，至生日當月後三個月結束，共七個月。以Part B為例，每延遲完整12個月，保費可能增加10%，且附加費可能長期持續。值得注意的是，離職後透過「綜合預算協調法案(COBRA)」延續原雇主保險，通常不等同符合規定的保障，不能單靠COBRA延後紅藍卡投保。

迷思三：紅藍卡什麼醫療費都支付

加入紅藍卡不代表所有醫療費都能獲保障，牙科、視力及助聽器等項目，通常不在傳統紅藍卡的涵蓋範圍。若希望取得相關保障，民眾可考慮Medicare Advantage。

長期照護是紅藍卡一大保障缺口。無論傳統紅藍卡或Medicare Advantage，通常都不負擔因日常生活需要協助所產生的居家照護、護理之家等長照費用。民眾若希望降低未來財務壓力，可提前考慮長照保險，或預留足夠儲蓄。

精華 FAQ

  • 因為紅藍卡並非全免費，Part A多半免保費，但Part B需按月繳費，處方藥通常還要另加Part D或Medicare Advantage，部分方案也有自付額與共同保險。

  • 不一定。若仍在工作且有符合規定的雇主團體醫療保險，可在保險結束後利用特殊投保期再加入；但若沒有合格保障卻延誤投保，可能被加收長期附加費。

  • 傳統紅藍卡通常不涵蓋牙科、視力、助聽器與長期照護費用，Medicare Advantage雖可能補強部分項目，但長照仍多半不保，民眾需另規畫保險或儲蓄。

退休 紅藍卡 保費

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