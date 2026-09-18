28歲代理孕母與親生父母爭監護 重病男嬰命懸一線

加州法院裁定，艾哈邁德與吉爾卡（右一、二）為男嬰法定監護人。（美聯社/LM Otero）

每日郵報報導，各界關注的代理孕母 與親生父母監護權爭奪案持續膠著。阿拉斯加州 28歲代理孕母韋斯特（McKenna West）日前緊急上訴美國最高法院（US Supreme Court），要求暫時阻止加州法院的一項命令。該命令承認加州夫婦艾哈邁德（Omar Ahmed）與吉爾卡（Nausheen Gilkar）新生兒合法父母，允許兩人至德州達拉斯醫院，把僅五周大、患有嚴重心臟缺陷的嬰兒接回洛杉磯。

韋斯特原本要求最高法院於17日前阻止該命令，但她14日又提交補充文件，敦促法院立即發布暫緩執行令，以「保全孩子性命」。她說，艾哈邁德與吉爾卡很快就會將嬰兒帶離醫院，故「迫切需要法院提供援助」。她稱這名嬰兒為蓋博（Gabriel），兩夫妻則稱孩子為「魯米」（Rumi）。

根據每日郵報取得的補充文件，代表這名男嬰利益的訴訟監護人（Guardian ad Litem）14日提交一分緊急動議，要求修改德州法院先前強制要求這對夫妻需為嬰兒提供救命醫療的命令。文件中指出，身為嬰兒遺傳學上的父母，艾哈邁德與吉爾卡也加入這項動議，要求「將G寶寶（Baby G.）移出醫院並帶離德州。」

韋斯特律師寫道，「現在看來，需在16日下午1時（美東時間）前發布行政暫緩令。」文件並指出，「在委託方（Commissioning Parties）要求下，德州法院已將監護人動議聽證會，訂於9月15日下午2時30分（美東時間）舉行。」

韋斯特與其代表律師多次力促代孕母親擁有對嬰兒的決策權。身為護理師的她有兩名親生子女，但希望取得蓋博的完全監護權或監管權。她曾在懷孕23周時，因孩子罹患嚴重的心臟疾病，被孩子的親生父母要求終止妊娠，認為這對夫妻不會替孩子進行救命治療。

男嬰自8月12日出生以來，一直由艾哈邁德與吉爾卡照顧，夫妻並申請禁制令，限制韋斯特不得接觸或抱男嬰。德州法院於9月2日駁回韋斯特監護權申請，這意味她無權取得孩子相關資訊，無法為要求嬰兒持續接受治療的法院命令進行辯解。如今她希望美國最高法院阻止加州法院上述裁決。她聲稱該判決「嚴重違反聯邦正當程序，法院有權對其進行審查且予以撤銷。」

聯邦層級目前並無統一的代理孕母規範，各州有自己相關法，可能在法源解釋上出現空白或落差。美國最高法院並無義務受理這起案件。

艾哈邁德與吉爾卡先前曾指控韋斯特違反代理孕母契約。在8月25日於達拉斯舉行的法院聽證會上，吉爾卡指還控韋斯特試圖搶走孩子。她在庭上泣訴，自己曾歷經八次試管嬰兒（IVF）失敗後又切除子宮，尋求代理孕母是「唯一選擇。」

法庭也檢視韋斯特簽署的代理孕母協議。協議內容指出，若胎兒出現「異常」，她同意讓委託的親生父母決定終止妊娠。今年4月，韋斯特得知腹中胎兒罹患左心發育不全症候群（HLHS），孩子可能無法存活。

吉爾卡承認，由於胎兒心臟疾病複雜，她與丈夫確實曾要求為斯特終止妊娠，但她否認兩人曾拒絕、或打算拒絕替孩子提供醫療照護。男孩出生後即出現問題，甚至需緊急接受急救復甦。據悉，目前該男嬰已接受基因、血液與心臟超音波等檢查，也接受「諾伍德開心手術（Norwood Procedure）」。這對夫妻的律師亦稱，由於韋斯特孕期間並未接受羊膜穿刺檢查，導致這項手術延誤數天。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），外科手術不一定能完全治癒該疾病，患者日後可能還需接受多次手術，甚至進行心臟移植。每日郵報目前尚未獲得韋斯特及吉爾卡夫妻律師回應。